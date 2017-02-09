Узкий переезд на выезде с «Родников» расширят до 4 полос

ГК «Стрижи» начала проектирование реконструкции железнодорожного переезда на ул. Кедровая.





«Там есть одно узкое место — это переезд. Мы долго вели переговоры с железной дорогой и городом и пришли к тому, что ГК "Стрижи" делает за свой счет сейчас проект переезда — это расширение до 4 полос и изменение покрытия, после этого железная дорога будет вкладывать деньги в реконструкцию этого переезда», — рассказал в ходе пресс-конференции председатель Совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков.











Проектирование планируется завершить в течение полугода, его стоимость в компании оценивают в 2–2,5 млн руб. Затраты на собственно реконструкцию могут исчисляться десятками миллионов, однако точная сумма и сроки работ будут определены по итогам проектирования.







Как пояснил Илья Поляков, этот проект — один из этапов развития транспортной доступности жилых районов северного направления города.





Также в этом году планируется расширить участок дороги от ул. Краузе до Северного объезда — необходимые для этого 200 млн руб., по его данным, заложены в областном бюджете.











«На этот год было заложено проектирование расширения ул. Кедровой, но почему-то из бюджета эти деньги перекинули на какие-то другие нужды, <...> поэтому мы будем выходить на Совет депутатов, на мэрию города Новосибирска, чтобы все-таки эти работы в этом году провелись», — добавил представитель застройщика. По его оценке, на расширение дороги требуется порядка 500–600 млн руб.







Сейчас в рабочей группе состоят два застройщика: помимо ГК «Стрижи», это компания «Энергомонтаж», которая ведет строительство участка Красного проспекта и проектирование железнодорожного переезда в районе ул. Объединения. Илья Поляков также выразил надежду, что к рабочей группе присоединятся и другие застройщики, в частности, компания «Норд Сити Молл» и ООО «ДСК КПД-Газстрой».









Помимо озвученных дорог, отметили в ГК «Стрижи», завершается строительство ул. Декоративный питомник — общественный транспорт по ней планируется запустить в следующем году. По новому участку Красного проспекта автобусы поедут до конца этого года.





Ранее мэрия огласила список магистралей, которые должны быть отремонтированы в течение предстоящего лета — в их число попал и участок Мочищенского шоссе, также включаемый в каркас транспортной доступности северного направления Новосибирска.