Узкий переезд на выезде с «Родников» расширят до 4 полос

ГК «Стрижи» начала проектирование реконструкции железнодорожного переезда на ул. Кедровая.


«Там есть одно узкое место — это переезд. Мы долго вели переговоры с железной дорогой и городом и пришли к тому, что ГК "Стрижи" делает за свой счет сейчас проект переезда — это расширение до 4 полос и изменение покрытия, после этого железная дорога будет вкладывать деньги в реконструкцию этого переезда», — рассказал в ходе пресс-конференции председатель Совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков.


Узкий переезд на выезде с «Родников» расширят до 4 полос (схема)


Проектирование планируется завершить в течение полугода, его стоимость в компании оценивают в 2–2,5 млн руб. Затраты на собственно реконструкцию могут исчисляться десятками миллионов, однако точная сумма и сроки работ будут определены по итогам проектирования.


Как пояснил Илья Поляков, этот проект —  один из этапов развития транспортной доступности жилых районов северного направления города.


Также в этом году планируется расширить участок дороги от ул. Краузе до Северного объезда — необходимые для этого 200 млн руб., по его данным, заложены в областном бюджете.


Узкий переезд на выезде с «Родников» расширят до 4 полос (схема)


«На этот год было заложено проектирование расширения ул. Кедровой, но почему-то из бюджета эти деньги перекинули на какие-то другие нужды, <...> поэтому мы будем выходить на Совет депутатов, на мэрию города Новосибирска, чтобы все-таки эти работы в этом году провелись», — добавил представитель застройщика. По его оценке, на расширение дороги требуется порядка 500–600 млн руб.


Сейчас в рабочей группе состоят два застройщика: помимо ГК «Стрижи», это компания «Энергомонтаж», которая ведет строительство участка Красного проспекта и проектирование железнодорожного переезда в районе ул. Объединения. Илья Поляков также выразил надежду, что к рабочей группе присоединятся и другие застройщики, в частности, компания «Норд Сити Молл» и ООО «ДСК КПД-Газстрой».


Узкий переезд на выезде с «Родников» расширят до 4 полос (схема)


Помимо озвученных дорог, отметили в ГК «Стрижи», завершается строительство ул. Декоративный питомник — общественный транспорт по ней планируется запустить в следующем году. По новому участку Красного проспекта автобусы поедут до конца этого года.


Ранее мэрия огласила список магистралей, которые должны быть отремонтированы в течение предстоящего лета — в их число попал и участок Мочищенского шоссе, также включаемый в каркас транспортной доступности северного направления Новосибирска.

Лиза Пичугина
Иллюстрации ГК «Стрижи»

Прочтений: 4408
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено