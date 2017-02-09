Новосибирскую набережную превратят в фан-зону чемпионата мира по футболу

Новосибирск получил деньги из федерального бюджета на обустройство Михайловской набережной: там появится фан-зона для ЧМ по футболу 2018 года.





9 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что город вошел в программу «Формирование комфортной городской среды» и получит деньги на развитие зеленых зон из федерального бюджета. При этом какую именно сумму получит город, пока неизвестно.





«Наше предложение — в этом году сосредоточиться на благоустройстве Михайловской набережной», — заявил мэр.







Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что набережная также попала в список обустройства фан-зон к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Благоустроят участок набережной от железнодорожного до метромоста. Сейчас специалисты мэрии, а также московского КБ «Стрелка» будут разрабатывать и согласовывать концепции развития набережной.







«Для себя мы сделали такой график. Чтобы сделать набережную в этом году, мы планируем до 1 апреля разработать дизайн-проект и до 15 июня разработать проектно-сметную документацию. Нам придется работать в жестких условиях, мы должны до октября выполнить все работы», — сказала Терешкова.







Обустройство фан-зоны в 6 га обойдется в 120–140 млн руб. По расценкам КБ «Стрелка», на парковую часть потратят 20 млн руб., за 1 га набережной — 40 млн руб., и в 25 млн руб. обойдется обустройство 1 га площади.







В пресс-центре мэрии уточнили, что в федеральную программу по созданию фан-зон включены 14 городов — тренировочных баз команд и 19 крупных мегаполисов, в числе которых Новосибирск. Предполагается не просто организовать площадки с трансляциями матчей, но и благоустроить общественные пространства. Кроме Михайловской набережной запланировано благоустройство пл. Кирова и ул. Ленина.







«Набережная должна стать рекреационной зоной, где можно отдыхать, гулять, это одна из задач, которую наша команда поставила перед собой. Это не замки, на песке возведенные, а вполне конкретная ситуация», — добавил мэр.







В Новосибирске уже давно ведутся разговоры о необходимости благоустройства набережной. Ранее власти заявляли, что могут отдать благоустраивать набережную частному инвестору на условиях концессионного соглашения. Другую часть набережной — в границах участка мкрн «Европейский Берег» — начнет обустраивать компания «Сибакадемстрой»: в 2018 году застройщик планирует закончить конструктив, заложить дорожки и лестницы, а в 2019 году начать благоустройство.