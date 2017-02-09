Новосибирскую набережную превратят в фан-зону чемпионата мира по футболу

Новосибирскую набережную превратят в фан-зону чемпионата мира по футболу

Новосибирск получил деньги из федерального бюджета на обустройство Михайловской набережной: там появится фан-зона для ЧМ по футболу 2018 года.


9 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что город вошел в программу «Формирование комфортной городской среды» и получит деньги на развитие зеленых зон из федерального бюджета. При этом какую именно сумму получит город, пока неизвестно. 


«Наше предложение — в этом году сосредоточиться на благоустройстве Михайловской набережной», — заявил мэр.


Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что набережная также попала в список обустройства фан-зон к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Благоустроят участок набережной от железнодорожного до метромоста. Сейчас специалисты мэрии, а также московского КБ «Стрелка» будут разрабатывать и согласовывать концепции развития набережной.


«Для себя мы сделали такой график. Чтобы сделать набережную в этом году, мы планируем до 1 апреля разработать дизайн-проект и до 15 июня разработать проектно-сметную документацию. Нам придется работать в жестких условиях, мы должны до октября выполнить все работы», — сказала Терешкова.


Обустройство фан-зоны в 6 га обойдется в 120–140 млн руб. По расценкам КБ «Стрелка», на парковую часть потратят 20 млн руб., за 1 га набережной — 40 млн руб., и в 25 млн руб. обойдется обустройство 1 га площади.


В пресс-центре мэрии уточнили, что в федеральную программу по созданию фан-зон включены 14 городов — тренировочных баз команд и 19 крупных мегаполисов, в числе которых Новосибирск. Предполагается не просто организовать площадки с трансляциями матчей, но и благоустроить общественные пространства. Кроме Михайловской набережной запланировано благоустройство пл. Кирова и ул. Ленина.


«Набережная должна стать рекреационной зоной, где можно отдыхать, гулять, это одна из задач, которую наша команда поставила перед собой. Это не замки, на песке возведенные, а вполне конкретная ситуация», — добавил мэр.


В Новосибирске уже давно ведутся разговоры о необходимости благоустройства набережной. Ранее власти заявляли, что могут отдать благоустраивать набережную частному инвестору на условиях концессионного соглашения. Другую часть набережной — в границах участка мкрн «Европейский Берег» — начнет обустраивать компания «Сибакадемстрой»: в 2018 году застройщик планирует закончить конструктив, заложить дорожки и лестницы, а в 2019 году начать благоустройство.

Ксения Евдокимова

Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 4726
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (63)63
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено