​Аэропорт «Толмачёво» объявил о ремонте зоны регистрации

Новосибирский аэропорт «Толмачёво» собрался ремонтировать зоны регистрации и комплектовки багажа внутреннего терминала.







Аэропорт объявил конкурс, чтобы найти подрядчика на ремонт.







«Грязные и поврежденные обои, недостаточное количество технологических проемов для оборудования, имеется разрушение плитки и ее отсутствие, кирпичные стены требуется облицевать гипсокартонным листом (смена облицовки стен), потолочные плиты имеют повреждения и частично отсутствуют», — в документации описываются дефекты, из-за которых в аэропорту нужен ремонт.







В документах также отмечается, что технологический проем нужен для транспортерной ленты.







Начальная цена контракта — 1,3 млн руб. Конкурс завершится 21 февраля, победитель должен будет сделать ремонт через 60 дней после подписания договора.







В конце декабря 2016 года директор «Толмачёво» Евгений Янкилевич рассказывал, что в 2017 году начнется работа над объединением двух терминалов. По этим планам внутренний терминал увеличат, а его капитальная реконструкция в 2017–2018 годах оценивается в 2 млрд руб.

