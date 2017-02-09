​Аэропорт «Толмачёво» объявил о ремонте зоны регистрации

Аэропорт «Толмачёво» объявил о ремонте зоны регистрации

Новосибирский аэропорт «Толмачёво» собрался ремонтировать зоны регистрации и комплектовки багажа внутреннего терминала.


Аэропорт объявил конкурс, чтобы найти подрядчика на ремонт.


«Грязные и поврежденные обои, недостаточное количество технологических проемов для оборудования, имеется разрушение плитки и ее отсутствие, кирпичные стены требуется облицевать гипсокартонным листом (смена облицовки стен), потолочные плиты имеют повреждения и частично отсутствуют», — в документации описываются дефекты, из-за которых в аэропорту нужен ремонт.


В документах также отмечается, что технологический проем нужен для транспортерной ленты.


Начальная цена контракта — 1,3 млн руб. Конкурс завершится 21 февраля, победитель должен будет сделать ремонт через 60 дней после подписания договора.


В конце декабря 2016 года директор «Толмачёво» Евгений Янкилевич рассказывал, что в 2017 году начнется работа над объединением двух терминалов. По этим планам внутренний терминал увеличат, а его капитальная реконструкция в 2017–2018 годах оценивается в 2 млрд руб.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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