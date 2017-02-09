Новосибирские врачи нашли способ лечения страшной болезни сердца c помощью тока

Врачи новосибирской клиники Мешалкина пригласили новосибирцев, в том числе здоровых мужчин и женщин, на масштабное исследование в области лечения аритмии сердца электротоком.





Радикально новый метод хирургического лечения нарушений сердечного ритма заключается в сверхточном воздействии током на определенные области в сердце, пояснили в Сибирском федеральном биомедицинском исследовательском центре им. академика Мешалкина.







«Фибрилляция предсердий — это самая часто встречающаяся аритмия, которая связана с различными рисками, осложнениями, вплоть до инсульта, инфаркта, и повышенным риском смертности»,





— рассказал ведущий научный сотрудник центра интервенционной кардиологии, доктор медицинских наук Александр Романов.







Он пояснил, что врачи используют метод радиочастотной аблации — т.е. воздействия электротоком — уже 10–15 лет, но по одной схеме для всех пациентов. Эта технология все меньше показывала свою эффективность, поэтому врачи разработали технологию персонифицированного подхода.





«Есть структуры в сердце, которые надо “выключить” от сокращения. Новая методика заключается в том, что мы у каждого конкретного пациента можем выявить определенные области, которые, так скажем, в большей степени ответственны за аритмию, и уже точно очень, прицельно в эти области воздействовать. Не наносить некий шаблон для всех», — объяснил хирург.







Александр Романов





Понять, где у каждого пациента находятся эти очаги, врачам помогает не только компьютерная томография, но и сложный метод функциональной визуализации со специальным радиофармпрепаратом, который скапливается в активных очагах аритмии.







Пока что у команды специалистов, прооперировавших 20 пациентов, есть только предварительные результаты, но, как заверил Александр Романов, они «очень обнадеживающие». Для нового исследования набрано 45 пациентов, страдающих аритмией сердца.





Кроме того, в экспериментах примут участие 15 волонтеров — здоровых мужчин и женщин.







По словам научного сотрудника центра, здоровые пациенты без сердечно-сосудистых патологий помогут определить норму для определенных областей сердца. «В дальнейшем это поможет потом прогнозировать вероятность возникновения заболевания», — пояснил Александр Романов.







Он отметил, что прежде чем начать любое исследование, экспертный совет оценивает научную ценность эксперимента, а этический комитет — риски для пациентов. Сами пациенты сначала проходят обследование у врача, а потом подписывают документ о своем добровольном согласии на участие в исследовании.







Недавно врачи клиники Мешалкина также начали делать операции по лечению хронического венозного тромбоза — хирурги признались, что пациентов приходится разыскивать в сосудистых центрах, поскольку в местных больницах еще не знают о новой технологии клиники.