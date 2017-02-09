Зарубежные СМИ назвали запрет викторины по «Гарри Поттеру» «возвращением инквизиции»

Зарубежные СМИ назвали запрет викторины по «Гарри Поттеру» «возвращением инквизиции»

Обсуждение запрета викторины по «Гарри Поттеру» в новосибирской библиотеке вышло за рамки российских соцсетей — об этом начали писать зарубежные СМИ.


Сегодня, 9 февраля, заметки на эту тему вышли на Capelino.com, The Moscow Times, International Business Times. 


«Пришло время вернуться к святой инквизиции и объявить охоту на ведьм. Викторина по книгам британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, запланированная в библиотеке имени Д.С. Лихачева, не состоится из-за того, что некая активистка-читательница считает, что это событие может нести "общественную опасность"», — пишет ресурс capelino.com


International Business Times, описывая конфуз в новосибирской ЦБС, заодно рассказывает своим читателям, что Новосибирск — город, расположенный в более чем 2 тыс. км к востоку от Москвы. 


«Читательница пожаловалась, что вопросы по поводу зелий могут навести детей на мысли "состряпать" собственные смеси, которые могут быть опасны», — отмечает издание.


На отмену викторины по книгам Джоан Роулинг о приключениях мальчика-волшебника в школе чародейства и волшебства Хогвартс в редакцию НГС.НОВОСТИ пожаловался сотрудник библиотеки 7 февраля. Тогда директор ЦБС Ирина Зырянова рассказала корреспонденту, что это случилось из-за того, что у викторины истек срок действия, а еще была жалоба от некой активной читательницы, что рецепты зелий могут нанести вред детям.


Потом директор библиотеки пояснила, что в тесте было специальное задание на «изобретение» рецепта снадобья. «Оно предполагает развитие чувства фантазии, воображения и чувства юмора, а не какие-то реальные действия по его изготовлению, следовательно, и никакой реальной опасности нет», — сообщила госпожа Зырянова, признавая таким образом, что отменой викторины библиотека просто перестраховалась.


Романы о Гарри Поттере — не первые книги, на которые падает гнев библиотекарей без видимых на то причин. В 2014 году скандал случился в Омске, когда двум девочкам-школьницам 16 лет отказались выдавать книгу Теодора Драйзера «Финансист». Сотрудник библиотеки, руководствуясь, очевидно, внутренней цензурой, посчитал, что в романе есть сексуальные сцены. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ тогда целенаправленно перечитала американскую классику. «Лилиан отозвалась на его пыл с той дразнящей ласковой робостью, которая всегда так восхищала его; но теперь эта робость была окрашена желанием, сообщившимся ей от Фрэнка. Ему казалось, что он никогда не насытится ею, ее прекрасным лицом, изящными руками, ее нежным телом», — вот пожалуй, одно из самых откровенных описаний, найденных в тексте. 


Девочки, которым отказали в библиотеке, потом прочли «Финансиста» в интернете. 

Анна Наумцева
Фото kinopoisk.ru 

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