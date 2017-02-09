Суд обязал мэрию забрать у Минобороны разваливающееся здание

Мэрия потребовала у военной части отдать в муниципальную собственность здание клуба вместе с 11 га земли, но суд разрешил забрать только само ветхое здание без большого участка.







Суд

«Сибирское Территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ подало в суд на мэрию Новосибирска. Истец требовал, чтобы город забрал в муниципальную собственность здание клуба «Чайка», расположенного на территории Гвардейского поселка в Пашино, на ул. Флотская. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Новосибирской области от 2 февраля.







Мэрии понадобился клуб с участком

Согласно материалам дела, в июне 2015 года мэр города Анатолий Локоть написал письмо директору департамента имущественных отношений Минобороны РФ, в котором предложил передать здание клуба «Чайка» из федеральной собственности в муниципальную. В октябре этого же года министерство удовлетворило просьбу и решило отдать городу клуб в Пашино площадью 1438 кв.м.







Вместе со зданием мэрия пыталась получить и участок, на котором оно стоит — об этом департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска попросил Минобороны в феврале 2016 года. Площадь спорного участка составляет примерно 11 га.







Суд разрешил взять только само здание

Согласно решению суда, летом 2016 года мэрия отказалась забирать «Чайку» из-за «неудовлетворительного состояния объекта, его ветхости и аварийности». Исследовав материалы дела, суд решил, что это решение мэрии было «произвольным», так как муниципалитет не предоставил суду доказательств неудовлетворительного состояния клуба. Истец разрушения категорически отверг.







Аргумент мэрии о том, что здание необходимо передавать в муниципальную собственность вместе с землей, суд также отверг. «Для функционирования здания площадью 1438 кв. м не требуется земельный участок площадью 109 644 кв. м с размещенными на нем объектами военного имущества», — сказано в решении суда. Кроме того, на данном участке, помимо клуба «Чайка», расположены казармы, пищеблок, конюшни, бани и помещения для щенков, принадлежащие войскам воздушно-космических сил (ВВКС), что, по мнению суда, не дает отдать весь этот участок муниципалитету.







Таким образом, суд обязал мэрию принять в муниципальную собственность только здание клуба «Чайка». Решение может быть обжаловано в суде.







Предыстория

Ранее Анатолий Локоть говорил журналистам, что «клуб для города интересен только вместе с землей»: «Мы ведем переговоры, чтобы Минобороны передало нам не просто развалившиеся стены, которые могут завтра упасть кому-нибудь на голову, а вместе с землей. И тогда встанет вопрос, как ее использовать», — говорил мэр в 2015 году в телесюжете «Новосибирских новостей».







Ранее НГС сообщал, что в мэрии обсуждали вероятное восстановление бассейна «Дельфин», который находится недалеко от клуба «Чайка».

