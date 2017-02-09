Косули массово выходят на трассу и становятся легкой добычей для вооруженных водителей

В Кудряшовском бору под Новосибирском организован патруль добровольцев, которые мешают браконьерам отстреливать косуль с автомобильных трасс.





Как пояснил НГС.НОВОСТИ организатор «Сибирского звериного патруля», руководитель региональной общественной организации «Радиоканал Сибирь» Андрей Любимов, в связи с резкими колебаниями температуры и глубоким снегом в лесах под Новосибирском косули начали выходить на дороги — этим пользуются браконьеры.





По словам руководителя патруля, в эту зиму уже зарегистрирован один случай убийства косули — тело животного нашли неподалеку от шоссе, проходящего через заказник.





«Практически каждый день машины сибиряков патрулируют дорогу через Кудряшовский бор. Но нас не хватает. Даже если вы на один вечер или утро, на 3–4 часа выедете на дорогу, которая проходит через Кудряшовский Бор — это значит, что в этот день браконьеры не убьют косулю или лося. А таких "благоприятных" дней у браконьеров осталось всего около месяца, до конца февраля – начала марта. Давайте вместе сбережем зверей», — сказал Андрей Любимов. По его словам, сейчас патруль опять набирает добровольцев, чтобы не дать нелегальным охотникам убивать животных. Погони и задержания в задачи не входят.





По данным директора ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» Валерия Шрейдера,





в 2011–2016 годах на территории заказника «Кудряшовский бор» браконьерами было отстреляно 18 косуль.





Проблема гибели животных сохраняется по всех заказниках, через которые проходят дороги общего пользования, а в Кудряшовском проблема обострилась после строительства Северного объезда, несмотря на установленные дорожные знаки и ограждения, признает Шрейдер. «Нет однозначного ответа на вопрос, почему косуля зимой выходит к дороге. Но она выходит и нередко гибнет — попадает по колеса автомобилей и даже под колеса поезда, а чаще от рук браконьеров», — рассказал директор инспекции.





Браконьеры отстреливают косуль с трасс, как правило, в темное время суток. «По убою косуль на особо охраняемой территории были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Но, к сожалению, еще не все браконьеры получили по заслугам», — добавил Валерий Шрейдер.





Уголовный кодекс РФ предусматривает для браконьеров наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб или зарплаты нарушителя на период до 18 месяцев. Также охотников-нелегалов могут приговорить к обязательным работам. Именно такое наказание выбрал суд для 26-летнего парня, который веслом забил лося на Новосибирском водохранилище.