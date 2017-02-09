На площади Маркса появится зеленая зона

На большом участке пл. Маркса в Новосибирске, который до недавнего времени был скрыт за высоким строительным забором, появится зеленая зона с растениями.


На площади Маркса появится зеленая зона


Об этом рассказал 9 февраля на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть.


«Точно там не будет строительства, в планах этого нет. Не для того мы освобождали эту территорию. Вообще намерение — прирастить зеленую зону там. Как конкретно это будет, над этим сейчас работают, над конкретным проектом. Потому что освобождать, чтобы потом опять кому-то в аренду отдать — это полная бессмыслица. Мы видим, что на пл. Маркса получилось в результате хаотичных действий раздачи земельных участков, необдуманного строительства», — заявил мэр.


На площади Маркса появится зеленая зона


Он отметил, что сейчас на пл. Маркса сложился торговый кластер и хотелось бы, чтобы он отвечал современным требованиям, однако пока до этого далеко.


«Надеюсь, что с большинством хозяйствующих субъектов мы найдем общий язык, разработаем до конца концепцию и будем ее реализовывать», — добавил Локоть.


Стоявший на пл. Маркса много лет забор снесли в конце декабря 2016 года. До этого мэр остановил аренду этого участка компанией, которая планировала построить там здание, однако, так и не приступила к работам.

Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова

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