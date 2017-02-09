Суд начал рассматривать апелляцию убийцы Карины Залесовой

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Суд начал рассматривать апелляцию убийцы Карины Залесовой (обновляется)

Сегодня, 9 февраля, Новосибирский областной суд рассматривает апелляционные жалобы на приговор 17-летнему Марку Конькову, который 1,5 года назад убил свою сверстницу Карину Залесову.


Суд начал рассматривать апелляцию убийцы Карины Залесовой (обновляется)


Суд проходит в закрытом режиме. Журналистов и посторонних попросили покинуть зал судебного заседания. Самого Конькова на суд сегодня не привезли: он участвует в процессе заочно — по видеосвязи.


Как разъяснил адвокат потерпевших Виталий Огнев, защитник Конькова Ирина Нохрина в своей апелляционной жалобе не согласилась со статьей, по которой осудили подростка, — «убийство с особой жестокостью» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).


«Адвокат Конькова просто и непринужденно требует отмены "особой жестокости", так как считает, что это не доказано.


Также небольшие, несущественные претензии к суду со стороны этого адвоката, что некоторые формальные вопросы не выполнены: то не учтено, то не учтено. Но там уже мелочевочка, я сейчас ее всю не упомню. Потому что основное — это "особая жестокость"», — рассказал Виталий Огнев.


Заседание апелляционного суда
Заседание апелляционного суда


По его словам, представитель Новосибирской областной прокуратуры Анжелика Егорова написала возражение на апелляционную жалобу, указав, что считает приговор Первомайского районного суда законным и обоснованным.


В свою очередь семья убитой Карины Залесовой попросила усилить наказание подсудимому. 


«Мы тоже написали апелляционную жалобу, мы настаиваем, чтобы ему дали не 9, а 10 лет, т.е. максимально возможное [наказание] по его статье с учетом его несовершеннолетия <…>


То, что ему дали меньше 10 лет, мы не согласны, тем более что суд это расписал, что он якобы раскаялся. А в каком месте он раскаялся? Он даже извинения у родителей [Карины] не попросил. Суд у него спросил, хочет ли он что-то сказать. "Нет, ничего не хочу". Вот и все. <…> И поэтому, естественно, на основании того, что он раскаялся, ему год скостить — мы посчитали это незаконным», — пояснил адвокат.


Ранее мама погибшей девочки Юлия в своем разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ выразила уверенность в том, что Марк Коньков во время убийства проявил «особую жестокость». Она напомнила, что эксперты из Института им. В.П. Сербского пришли к выводу, что Марк Коньков «имеет садистические наклонности, т.е. гетеросексуальный садизм». «Этим и объясняется, почему он убивал с особой жестокостью — он получал от этого удовольствие», — заключила мама Карины Залесовой.


Громкое убийство произошло 28 августа 2015 года в коттедже семьи Коньковых в Первомайском районе Новосибирска.


Следователи насчитали на теле убитой Карины Залесовой не менее 25 ножевых ран. Подозреваемым в убийстве стал приятель школьницы Марк Коньков, которого через несколько дней поместили в СИЗО, а позже отправили в столичный центр психиатрии им. В.П. Сербского. После проведения экспертизы подростка этапировали обратно в Новосибирск, но пришедшее из Москвы заключение не ответило на вопрос, вменяем подозреваемый или нет. Тогда Конькова отправили еще на одну, более углубленную экспертизу, которая показала, что он «ограниченно вменяем».


В суде Марк Коньков признал свою вину, заявив, что «хотел убить и убил».


По словам мамы Карины Залесовой, друзья Конькова подтвердили, что он заранее спланировал это убийство и заманил к себе девочку. «Он им сказал, что планирует убить Карину, но перед этим хорошо ее помучить. Им было интересно посмотреть — выполнит он задуманное или нет», — рассказывала мама погибшей.


В октябре 2016 года Первомайский районный суд Новосибирска признал Марка Конькова виновным в «убийстве с особой жестокостью» и приговорил его к 9 годам воспитательной колонии с принудительным лечением у психиатра. А семья осужденного обязана выплатить моральный ущерб — по 1 млн руб. каждому из родителей Карины Залесовой. На имущество Коньковых суд наложил обеспечительный арест. В частности, под арест попали автомобили «Фольксваген» и «Мазда», 2 моторных лодки, нежилое помещение площадью 60,9 кв. м, земельный участок в Ленинском районе.


Также родителям Карины Залесовой удалось взыскать материальный ущерб — чуть больше 300 тыс. руб. Примерно в такую сумму обошлась установка памятника девочке.


Председатель Первомайского районного суда Геннадий Громов уточнял, что в срок отбытия наказания Марку Конькову зачтут его пребывание под домашним арестом (с 28 августа по 8 сентября 2015 года) и в следственном изоляторе (с 9 сентября 2015 года до вступления приговора в законную силу).


Как ранее пояснял адвокат потерпевших Денис Садовский, если стороне защиты не удастся обжаловать приговор в областном суде и он останется прежним, то Марк Коньков будет находиться в воспитательной колонии до своего совершеннолетия (сейчас ему 17), а затем его переведут в колонию общего режима. 


Решения судебной коллегии в коридоре ждут около десятка людей, в том числе бабушка и дедушка Карины Залесовой и представители общественности. 


«Я думаю, что все-таки не будет особых изменений в решении суда, потому что все уже доказано, и апелляция по поводу того, что это было не жестокое, а простое, скажем так, обычное [убийство] – это просто попытка оттянуть время, чтобы убийца находился просто пока здесь, где-то рядом», - высказывает свое мнение общественница, а теперь уже и друг семьи Залесовых Наталья Данилова.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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