Суд начал рассматривать апелляцию убийцы Карины Залесовой

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Сегодня, 9 февраля, Новосибирский областной суд рассматривает апелляционные жалобы на приговор 17-летнему Марку Конькову, который 1,5 года назад убил свою сверстницу Карину Залесову.









Суд проходит в закрытом режиме. Журналистов и посторонних попросили покинуть зал судебного заседания. Самого Конькова на суд сегодня не привезли: он участвует в процессе заочно — по видеосвязи.







Как разъяснил адвокат потерпевших Виталий Огнев, защитник Конькова Ирина Нохрина в своей апелляционной жалобе не согласилась со статьей, по которой осудили подростка, — «убийство с особой жестокостью» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).







«Адвокат Конькова просто и непринужденно требует отмены "особой жестокости", так как считает, что это не доказано.





Также небольшие, несущественные претензии к суду со стороны этого адвоката, что некоторые формальные вопросы не выполнены: то не учтено, то не учтено. Но там уже мелочевочка, я сейчас ее всю не упомню. Потому что основное — это "особая жестокость"», — рассказал Виталий Огнев.







Заседание апелляционного суда





По его словам, представитель Новосибирской областной прокуратуры Анжелика Егорова написала возражение на апелляционную жалобу, указав, что считает приговор Первомайского районного суда законным и обоснованным.







В свою очередь семья убитой Карины Залесовой попросила усилить наказание подсудимому.





«Мы тоже написали апелляционную жалобу, мы настаиваем, чтобы ему дали не 9, а 10 лет, т.е. максимально возможное [наказание] по его статье с учетом его несовершеннолетия <…>





То, что ему дали меньше 10 лет, мы не согласны, тем более что суд это расписал, что он якобы раскаялся. А в каком месте он раскаялся? Он даже извинения у родителей [Карины] не попросил. Суд у него спросил, хочет ли он что-то сказать. "Нет, ничего не хочу". Вот и все. <…> И поэтому, естественно, на основании того, что он раскаялся, ему год скостить — мы посчитали это незаконным», — пояснил адвокат.







Ранее мама погибшей девочки Юлия в своем разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ выразила уверенность в том, что Марк Коньков во время убийства проявил «особую жестокость». Она напомнила, что эксперты из Института им. В.П. Сербского пришли к выводу, что Марк Коньков «имеет садистические наклонности, т.е. гетеросексуальный садизм». «Этим и объясняется, почему он убивал с особой жестокостью — он получал от этого удовольствие», — заключила мама Карины Залесовой.







Громкое убийство произошло 28 августа 2015 года в коттедже семьи Коньковых в Первомайском районе Новосибирска.





Следователи насчитали на теле убитой Карины Залесовой не менее 25 ножевых ран. Подозреваемым в убийстве стал приятель школьницы Марк Коньков, которого через несколько дней поместили в СИЗО, а позже отправили в столичный центр психиатрии им. В.П. Сербского. После проведения экспертизы подростка этапировали обратно в Новосибирск, но пришедшее из Москвы заключение не ответило на вопрос, вменяем подозреваемый или нет. Тогда Конькова отправили еще на одну, более углубленную экспертизу, которая показала, что он «ограниченно вменяем».







В суде Марк Коньков признал свою вину, заявив, что «хотел убить и убил».







По словам мамы Карины Залесовой, друзья Конькова подтвердили, что он заранее спланировал это убийство и заманил к себе девочку. «Он им сказал, что планирует убить Карину, но перед этим хорошо ее помучить. Им было интересно посмотреть — выполнит он задуманное или нет», — рассказывала мама погибшей.







В октябре 2016 года Первомайский районный суд Новосибирска признал Марка Конькова виновным в «убийстве с особой жестокостью» и приговорил его к 9 годам воспитательной колонии с принудительным лечением у психиатра. А семья осужденного обязана выплатить моральный ущерб — по 1 млн руб. каждому из родителей Карины Залесовой. На имущество Коньковых суд наложил обеспечительный арест. В частности, под арест попали автомобили «Фольксваген» и «Мазда», 2 моторных лодки, нежилое помещение площадью 60,9 кв. м, земельный участок в Ленинском районе.







Также родителям Карины Залесовой удалось взыскать материальный ущерб — чуть больше 300 тыс. руб. Примерно в такую сумму обошлась установка памятника девочке.







Председатель Первомайского районного суда Геннадий Громов уточнял, что в срок отбытия наказания Марку Конькову зачтут его пребывание под домашним арестом (с 28 августа по 8 сентября 2015 года) и в следственном изоляторе (с 9 сентября 2015 года до вступления приговора в законную силу).







Как ранее пояснял адвокат потерпевших Денис Садовский, если стороне защиты не удастся обжаловать приговор в областном суде и он останется прежним, то Марк Коньков будет находиться в воспитательной колонии до своего совершеннолетия (сейчас ему 17), а затем его переведут в колонию общего режима.





14:38

Решения судебной коллегии в коридоре ждут около десятка людей, в том числе бабушка и дедушка Карины Залесовой и представители общественности.



«Я думаю, что все-таки не будет особых изменений в решении суда, потому что все уже доказано, и апелляция по поводу того, что это было не жестокое, а простое, скажем так, обычное [убийство] – это просто попытка оттянуть время, чтобы убийца находился просто пока здесь, где-то рядом», - высказывает свое мнение общественница, а теперь уже и друг семьи Залесовых Наталья Данилова.