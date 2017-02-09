Школьную уборщицу поймали с партией героина в пакете из-под семечек

Новосибирские полицейские задержали 30-летнюю женщину с поличным, когда она хотела забрать крупную партию героина, спрятанную в пакете из-под семечек.







Подозреваемую задержали в Ленинском районе. Судя по фото с места происшествия, пакет был спрятан в куче снега. «Она готовилась забрать крупную "закладку". Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по НСО показали, что это героин общей массой 525 граммов», — пояснили в полиции и добавили, что женщина работала уборщицей в одной из новосибирских школ.







По оперативной информации, подозреваемая купила наркотики, чтобы продавать их более мелкими партиями. Раньше уборщица в поле зрения полиции не попадала.











Женщину подозревают в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют, откуда пришли наркотики и другие обстоятельства случившегося.







Самый резонансный случай с наркоторговцами произошел в сентябре 2015 года и был связан с крупным международным каналом, доставлявшим героин в Сибирь. Двух молодых людей из ближнего зарубежья, проходивших по этому делу, приговорили к 20 годам колонии строгого режима на двоих.