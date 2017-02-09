Школьную уборщицу поймали с партией героина в пакете из-под семечек

Школьную уборщицу поймали с партией героина в пакете из-под семечек (фото)

Новосибирские полицейские задержали 30-летнюю женщину с поличным, когда она хотела забрать крупную партию героина, спрятанную в пакете из-под семечек.


Подозреваемую задержали в Ленинском районе. Судя по фото с места происшествия, пакет был спрятан в куче снега. «Она готовилась забрать крупную "закладку". Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по НСО показали, что это героин общей массой 525 граммов», — пояснили в полиции и добавили, что женщина работала уборщицей в одной из новосибирских школ.


По оперативной информации, подозреваемая купила наркотики, чтобы продавать их более мелкими партиями. Раньше уборщица в поле зрения полиции не попадала.


Школьную уборщицу поймали с партией героина в пакете из-под семечек (фото)


Женщину подозревают в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют, откуда пришли наркотики и другие обстоятельства случившегося.


Самый резонансный случай с наркоторговцами произошел в сентябре 2015 года и был связан с крупным международным каналом, доставлявшим героин в Сибирь. Двух молодых людей из ближнего зарубежья, проходивших по этому делу, приговорили к 20 годам колонии строгого режима на двоих.

Анна Наумцева
Фото 54.мвд.рф

Прочтений: 10562
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено