Спасатели помогли студенту залезть в общежитие через окно 3-го этажа

Спасатели помогли студенту залезть в общежитие через окно 3-го этажа (видео)

Новосибирские спасатели помогли 20-летнему молодому человеку, оказавшемуся за окном третьего этажа, пробраться внутрь общежития.


Спасателям в 22:34 8 февраля позвонили очевидцы: они рассказали, что на стене общежития Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства стоит замерзший парень. И держится из последних сил.


«Конструктивная особенность этого здания предполагает собой чуть ниже уровня третьего этажа бетонный выступ шириной 5–10 см, на котором он и стоял. Руками держался он за подоконник. Периодически у него нога соскальзывала, и когда к нему приехали [спасатели], он сказал: я уже не могу держаться, я замерз», — пояснил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Спасатели решили втащить 20-летнего молодого человека через окно. У соседей парня сотрудники МАСС вычислили, в какую комнату ему нужно было попасть, вызвали полицию и вскрыли дверь в «апартаменты» студента.


Почему он оказался за окном, а также как туда попал, молодой человек объяснить не смог. Дмитрий Фокин уточнил, что молодой человек не пострадал, только немного замерз.



Спасателям МАСС регулярно приходится помогать новосибирцам, которые не сумели справиться с высотой. Например, недавно они достали пожилую женщину из шахты лифта в Академгородке.

Ксения Евдокимова
Фото Марии Морсиной
Видео youtube.com, канал Виталий Шелков

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