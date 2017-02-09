Спасатели помогли студенту залезть в общежитие через окно 3-го этажа

Новосибирские спасатели помогли 20-летнему молодому человеку, оказавшемуся за окном третьего этажа, пробраться внутрь общежития.





Спасателям в 22:34 8 февраля позвонили очевидцы: они рассказали, что на стене общежития Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства стоит замерзший парень. И держится из последних сил.





«Конструктивная особенность этого здания предполагает собой чуть ниже уровня третьего этажа бетонный выступ шириной 5–10 см, на котором он и стоял. Руками держался он за подоконник. Периодически у него нога соскальзывала, и когда к нему приехали [спасатели], он сказал: я уже не могу держаться, я замерз», — пояснил начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.







Спасатели решили втащить 20-летнего молодого человека через окно. У соседей парня сотрудники МАСС вычислили, в какую комнату ему нужно было попасть, вызвали полицию и вскрыли дверь в «апартаменты» студента.





Почему он оказался за окном, а также как туда попал, молодой человек объяснить не смог. Дмитрий Фокин уточнил, что молодой человек не пострадал, только немного замерз.









Спасателям МАСС регулярно приходится помогать новосибирцам, которые не сумели справиться с высотой. Например, недавно они достали пожилую женщину из шахты лифта в Академгородке.

