В НГУ появился большой глобус для наблюдения за землетрясениями

В НГУ появился большой глобус для наблюдения за землетрясениями (фото)

Новосибирский Государственный Университет приобрел уникальный глобус, по которому можно изучать геологические процессы и явления. 


«С помощью этого экрана мы можем демонстрировать внешнее строение Земли, современные процессы землетрясений, вулканизма, границы литосферных плит и их движение относительно друг друга (с указанием скорости) и многое другое», — объяснил замдекана по науке ГГФ НГУ Николай Матушкин.


В НГУ появился большой глобус для наблюдения за землетрясениями (фото)


Комплекс прибыл в НГУ из Геофизического центра РАН (ГЦ РАН, Москва). Он состоит из сферического экрана диаметром 100 см, цифрового мультимедийного проектора, установленного в металлическом корпусе, оптической системы, состоящей из блока линз, и рабочей станции со специальными программами. 


По словам сотрудников НГУ, аналогичные комплексы используются в Музее науки Чикаго, Музее естественной истории в Лондоне, Гонконгском Музее космоса и других. 


«Разработка демонстрационного центра со сферическим экраном в России выполнена впервые и не имеет аналогов на территории страны», — отметили в университете. 


Напомним, недавно новосибирские ученые научились предсказывать последствия цунами. Разработкой заинтересовались Индия и Япония. 

Анна Богданова
Фото предоставлены пресс-службой НГУ

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