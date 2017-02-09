В НГУ появился большой глобус для наблюдения за землетрясениями

Новосибирский Государственный Университет приобрел уникальный глобус, по которому можно изучать геологические процессы и явления.







«С помощью этого экрана мы можем демонстрировать внешнее строение Земли, современные процессы землетрясений, вулканизма, границы литосферных плит и их движение относительно друг друга (с указанием скорости) и многое другое», — объяснил замдекана по науке ГГФ НГУ Николай Матушкин.











Комплекс прибыл в НГУ из Геофизического центра РАН (ГЦ РАН, Москва). Он состоит из сферического экрана диаметром 100 см, цифрового мультимедийного проектора, установленного в металлическом корпусе, оптической системы, состоящей из блока линз, и рабочей станции со специальными программами.







По словам сотрудников НГУ, аналогичные комплексы используются в Музее науки Чикаго, Музее естественной истории в Лондоне, Гонконгском Музее космоса и других.





«Разработка демонстрационного центра со сферическим экраном в России выполнена впервые и не имеет аналогов на территории страны», — отметили в университете.







Напомним, недавно новосибирские ученые научились предсказывать последствия цунами. Разработкой заинтересовались Индия и Япония.