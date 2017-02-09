Новосибирцев напугали огромные ямы на детской площадке

Общественники новосибирского движения «Защитим Богданку!» пожаловались на вырытые в феврале ямы под ели и сосны на детской площадке Эдемского сада на ул. Богдана Хмельницкого.









Несколько глубоких ям появились у детской площадки Эдемского сада на этой неделе — рабочие вырыли их, когда рядом гуляли дети, рассказала участница общественного движения «Защитим Богданку!» Анна Кольцова. На недавней встрече администрация Калининского района пояснила общественникам, что там застройщик «Альфа Капитал» (строит дома на месте клуба «Отдых» и Дома спорта) решил высадить деревья — ели и сосны.







«Там же детская площадка, дети туда залазят, и строители пытаются их отогнать. Опасность в том, что когда будут посажены деревья — будут поставлены распорки 4 м в диаметре. И так как все деревья будут посажены на этой детской площадке — дети непонятно где будут гулять, по каким газонам», — возмутилась Анна Кольцова.











Кроме того, общественников смутил сезон посадки деревьев и они предполагают, что новыми елями и соснами хотят заменить уже существующие «полноценные, красивые» деревья в Эдемском саду.





«Мы консультировались с ботсадом и другими экспертами — они говорят, что наиболее благоприятное время для посадок — конец апреля-начало мая. Поэтому как сейчас они будут приживаться — не знаем. Скорее всего, эти деревья погибнут, а те вековые ели и сосны они просто срубят», — предположили защитники улицы.











В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что деревья высаживает специализированная организация, гарантирующая ухаживать за ними 3 года.





«Зимний период наиболее благоприятен для высадки саженцев-крупномеров», — заметили в мэрии. В итоге здесь появятся 14 елей (крупномерные, 4-4,5 м) и 31 сосна (крупномерные, 4-4,5 м).











По данным пресс-центра, посадка деревьев согласована со старшими по домам и жителями прилегающих к Эдемскому саду территорий.







«Земельный участок находится в собственности муниципалитета. Высадка саженцев не носит компенсационного характера. Компания-застройщик в случае подачи запроса на снос деревьев должна будет выплатить муниципалитету восстановительную стоимость», — добавили в мэрии.





Ранее мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что не разрешит вырубать деревья на ул. Богдана Хмельницкого под строительство жилых высоток, пока проект будущей застройки не обсудят на градостроительном совете в феврале.







Тем не менее, защитники ул. Богдана Хмельницкого решили провести 19 февраля митинг в Материнском сквере неподалеку от Эдемского сада, на котором будут протестовать против проекта застройщика «Альфа Капитал».

