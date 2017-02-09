«Лента» назвала дату открытия первого супермаркета в Новосибирске


«Лента» назвала дату открытия первого супермаркета в Новосибирске (фото)


Первый супермаркет компании «Лента» заработает в торговом центре «Амстердам» (ул. Геодезическая, 4/1).


Вывески магазина уже появились на здании ТЦ, а на окнах самого здания размещены объявления, в которых названа дата открытия — 21 февраля и указаны имеющиеся в магазине вакансии.


Супермаркет займет половину цокольного этажа «Амстердама» (порядка 1,5 тыс. кв. м), в будущем торговом зале уже установлена большая часть оборудования.


«Лента» назвала дату открытия первого супермаркета в Новосибирске (фото)


Супермаркеты — новое направление для «Ленты», которая была создана и развивалась до недавнего времени как моноформатная сеть, состоящая исключительно из стандартных гипермаркетов, здания для которых «Лента» строила сама (или они строились по ее проекту).


Другие крупнейшие ритейлеры, работающие в России (Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан»), как правило, используют несколько форматов магазинов. Например, у «Ашана» в Новосибирске работают как гипермаркет, так и магазины промежуточного формата «Ашан Сити».


«Магнит» сегодня располагает в Новосибирске уже двумя гипермаркетами, последний из которых открылся в отдельном здании.


«Лента» назвала дату открытия первого супермаркета в Новосибирске (фото)


Первый супермаркет «Ленты» заработал еще в 2013 году в Москве, однако в течение двух лет проект считался пилотным. На поток открытие супермаркетов в «Ленте» поставили лишь в прошлом году, когда магазины такого типа начали открываться один за одним в разных регионах России. Всего сейчас у компании порядка 50 супермаркетов и 190 гипермаркетов.


В Новосибирске «Лента» имеет 7 гипермаркетов в разных районах города. В отчете компании за IV квартал 2016 года, опубликованном на официальном сайте, говорится о том, что «Лента» намерена открыть в городе еще восемь супермаркетов.

Стас Соколов
Фото автора

Прочтений: 19288
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (60)60
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено