«Лента» назвала дату открытия первого супермаркета в Новосибирске









Первый супермаркет компании «Лента» заработает в торговом центре «Амстердам» (ул. Геодезическая, 4/1).





Вывески магазина уже появились на здании ТЦ, а на окнах самого здания размещены объявления, в которых названа дата открытия — 21 февраля и указаны имеющиеся в магазине вакансии.





Супермаркет займет половину цокольного этажа «Амстердама» (порядка 1,5 тыс. кв. м), в будущем торговом зале уже установлена большая часть оборудования.











Супермаркеты — новое направление для «Ленты», которая была создана и развивалась до недавнего времени как моноформатная сеть, состоящая исключительно из стандартных гипермаркетов, здания для которых «Лента» строила сама (или они строились по ее проекту).





Другие крупнейшие ритейлеры, работающие в России (Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан»), как правило, используют несколько форматов магазинов. Например, у «Ашана» в Новосибирске работают как гипермаркет, так и магазины промежуточного формата «Ашан Сити».





«Магнит» сегодня располагает в Новосибирске уже двумя гипермаркетами, последний из которых открылся в отдельном здании.











Первый супермаркет «Ленты» заработал еще в 2013 году в Москве, однако в течение двух лет проект считался пилотным. На поток открытие супермаркетов в «Ленте» поставили лишь в прошлом году, когда магазины такого типа начали открываться один за одним в разных регионах России. Всего сейчас у компании порядка 50 супермаркетов и 190 гипермаркетов.







В Новосибирске «Лента» имеет 7 гипермаркетов в разных районах города. В отчете компании за IV квартал 2016 года, опубликованном на официальном сайте, говорится о том, что «Лента» намерена открыть в городе еще восемь супермаркетов.

