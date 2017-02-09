Метро закрывает три входа на несколько месяцев

Метро закрывает три входа на несколько месяцев

Новосибирский метрополитен с 11 февраля закрывает три входа для проведения ремонтных работ. 


Входы закроются на станциях «Гагаринская» — вход № 2 (со стороны ул. Кропоткина, у ТЦ «Океан»), «Красный проспект» — вход № 4 (со стороны Дворца бракосочетания) и «Студенческая» — вход № 4 (со стороны главного корпуса НГТУ).


«Будут сделаны следующие работы: замена облицовки стен, замена и усиление ступеней лестничных маршей, замена (ремонт) очистительных приямков», — уточнили в метрополитене. 


После ремонта входы откроются в июне – июле 2017 года. Остальные входы этих станций будут работать в обычном режиме. 


«Для удобства пассажиров входы станции "Красный проспект" со стороны ул. Крылова будут открыты для пассажиров с 5:45 до 00:00», — пообещали в метрополитене. 


Поиск подрядчиков начался еще в ноябре. На сайте госзакупок на ремонт входа станции «Красный проспект» начальная цена договора была 3 млн 700 тыс. руб.; на ремонт входа станции «Студенческая» — 5 млн 300 тыс. руб. 

Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой

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