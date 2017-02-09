В частном доме обнаружили тела годовалой девочки и ее отца

В частном доме обнаружили тела годовалой девочки и ее отца

Хозяин частного дома и его годовалая дочь погибли от отравления угарным газом в Чистоозерном районе Новосибирской области.


Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, вечером 8 февраля в частном доме поселка Чистоозерное были обнаружены тела 30-летнего хозяина и его дочери, которой недавно исполнился 1 год 10 месяцев. 


«Его супруга и второй малолетний ребенок — 2016 года рождения — с признаками отравления угарным газом госпитализированы», — добавила Анастасия Кулешова. 


В произошедшем разбираются следователи. 


По предварительным данным, семья отравилась угарным газом из-за того, что преждевременно закрыла дымовую заслонку в печи.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в регионе это уже второй с начала февраля смертельный случай отравления угарным газом из-за неправильного обращения с печью. Несколькими днями ранее в Купино 2 человека угорели насмерть, предположительно, тоже из-за закрытой задвижки дымохода. 


Спасатели дали несколько советов новосибирцам, живущим в домах с печным отоплением:


«Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, заслонку печи, не выпускающую тепло, следует закрывать только после исчезновения синих огоньков над углями. К тому же лучше проверить кочергой, есть ли внутри печи непрогоревшие головни. Пожарные советуют заканчивать топить печь за три часа до отхода ко сну», — предупредили в МЧС.


В конце января НГС.НОВОСТИ рассказывали о новосибирце, который отравился угарным газом и едва не погиб на загоревшемся диване после того, как заснул с сигаретой.

Ольга Хмелевская
Фото 54.mchs.gov.ru

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