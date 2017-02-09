Новосибирский завод сделал огромные двигатели для индийской ТЭС

Новосибирский завод сделал огромные двигатели для индийской ТЭС (фото)

Новосибирский завод «ЭЛСИБ» изготовил два электродвигателя для тепловой электростанции в Индии.


«В рамках контракта на замену двух электродвигателей для ТЭС "Виндъячал", с 6 по 7 февраля представители заказчика из Индии приняли участие в приемо-сдаточных испытаниях двигателей, которые завершились успешно: теперь электродвигатели готовят к отгрузке», — сообщает пресс-служба НПО «ЭЛСИБ».


В 2016 году завод заключил контракт с компанией National Thermal Power Corporation (NTPC) Limited на поставку оборудования для индийской тепловой электростанции. Сейчас на ТЭС «Виндъячал» работает 18 электродвигателей, привезенных на станцию с 1987 по 1990 годы. Два новых электродвигателя, изготовленные на «ЭЛСИБЕ», заменят старые.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что новосибирцы заключили контракт на строительство в Германии ускорителя, который поможет постичь тайны Большого взрыва.

Ксения Евдокимова

Фото предоставлено пресс-службой НПО «ЭЛСИБ»

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