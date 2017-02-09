Спасателям пришлось вскрывать покореженную «Ниву» с водителем внутри

Спасателям пришлось вскрывать покореженную «Ниву» с водителем внутри (фото)

Вечером 8 февраля на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись Niva Chevrolet и Nissan Wingroad, водителю «Нивы» потребовалась помощь спасателей.


ДТП произошло около 22:00. «Водитель 57 лет на автомобиле Niva Chevrolet отъезжал от обочины дома № 6 по Красному проспекту со стороны ул. Мостовая и, совершая левый поворот, столкнулся с автомобилем Nissan Wingroad. Он ехал по Красному проспекту со стороны ул. Мостовая в сторону ул. Сибревкома. Водитель "Нивы" был госпитализирован, но потом с диагнозом "ушиб головы" отпущен домой», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.


Спасателям пришлось вскрывать покореженную «Ниву» с водителем внутри (фото)


Начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин рассказал НГС.НОВОСТИ, что спасатели были на месте ДТП спустя 2 минуты и при помощи специального инструмента освободили водителя «Нивы», который не мог выбраться из машины самостоятельно. «Вскрыли дверь», — уточнил Дмитрий Фокин.


В январе помощь спасателей потребовалась водителю «Лексуса» ну ул. Станционной. Он попал в ДТП с КамАЗом и оказался заперт в собственном автомобиле.

Анна Наумцева
Фото vk.com/mass54

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