​Новосибирца задержали на таможне с кроссовками из питона за 120 тысяч

Таможенная служба в новосибирском аэропорту «Толмачёво» задержала мужчину, который пытался ввезти в страну вещи на миллион рублей и не задекларировать их.











Мужчина попытался пройти через таможню в конце прошлого года, сейчас таможня получила результаты экспертизы, которые подтвердили, что товар нужно было задекларировать.







«Как пояснил мужчина, он эти товары вез для себя», — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.







28-летний новосибирец ехал из Чехии, по информации таможенников, за границей он был не первый раз. Мужчина пытался пройти через «зеленый» коридор, по которому проходят пассажиры, которым не нужно заполнять декларацию. В итоге таможенники нашли у него брендовые вещи — кроссовки LOUIS VUITTON, серьги BOUCHERON, чехол для телефона Vertu и наручные часы BRETLING.



Вещи у мужчины изъяли и отправили на экспертизу.







«Согласно заключению экспертов новосибирского филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, брендовые вещи оказались подлинными,





а общая стоимость товаров составила 1 млн 282 тыс. руб. (кроссовки из натуральной кожи питона — 124 тыс. руб., золотые серьги с бриллиантами — 276 тыс. руб., чехол для телефона — 36 тыс. руб., часы — 844 тыс. руб.),





или 14,8 тыс. евро в эквиваленте, что превышает нормы беспошлинного ввоза товаров на 4,8 тыс. евро», — передали в пресс-службе.











По данному факту таможня возбудила дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию). По этой статье мужчину могут либо отштрафовать в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с конфискацией или без конфискации — это будет решать суд.







В конце ноября новосибирец попался таможенникам с запрещенными розовыми таблетками из Таиланда.