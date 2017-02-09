Возле погибшего под поездом мужчины нашли записку

Возле погибшего под поездом мужчины нашли записку

В среду, 8 февраля, во второй половине дня мужчина попал под поезд недалеко от станции Новосибирск-Восточный.


«Мужчина скончался от полученных травм на месте. В данный момент личность его устанавливается, при нем не было никаких документов», — рассказала старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова.


По ее словам, инцидент произошел вчера в 16:15 примерно в 1 км от станции Новосибирск-Восточный. Пассажирский поезд «Абакан – Москва» «смертельно травмировал» мужчину, который вышел на железнодорожные пути.


«На месте происшествия была обнаружена записка, которую оставил, предположительно, погибший», — сообщила Яна Стрижова.


По этому факту следователи проводят доследственную проверку.


Неделю назад НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как тепловоз сбил девушку в наушниках, которая пыталась перейти железнодорожные пути недалеко от станции Матвеевка.

Ольга Хмелевская
Фото visual.rzd.ru

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