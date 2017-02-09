Приставы пополнили бюджет Новосибирска сотнями миллионов от должников

Приставы Новосибирской области отчитались о взыскании долгов в пользу городского бюджета.





«По итогам 2016 года судебные приставы Новосибирской области обеспечили положительную динамику по взысканию задолженности по арендным платежам в пользу мэрии города Новосибирска», — сообщает пресс-служба УФССП по НСО.







В прошлом году на исполнении у приставов было 1104 производства о взыскании в бюджет Новосибирска арендных платежей на 1,4 млрд руб. от различных компаний. Из них прекратили 456 производств на 411,2 млн руб.







Приставы взыскали задолженность на 221,8 млн руб. по 108 производствам.





Это, по их данным, на 146,5 % больше, чем в 2015 году (90 млн) и на 170,1 % больше, чем в 2014 году (82,1 млн).





Кроме того, приставы прекратили 82 производства на сумму 69,2 млн руб. из-за исключения организации-должника из ЕГРЮЛ, еще 108 производств на 150,4 млн руб. прекратили потому, что направили исполнительный документ ликвидатору или конкурсному управляющему.







Ранее приставы сообщали, что новосибирцы выплатили более полумиллиона рублей долгов, чтобы улететь на новогодние праздники за границу.

