Пожарная машина застряла в снегу посреди улицы в Калининском районе

Поздно вечером 8 февраля на ул. Тамбовской в Новосибирске пожарная машина не смогла проехать по заваленной снегом дороге и оказалась в сугробе.







Спецавтомобиль застрял у дома № 64 в частном секторе около 23:30.





«Ничего рядом не горело, но, наверное, ехали на вызов. Что еще делать "пожарке" в такое время с бригадой пожарных? Дорога для машины была узкой, машину стащило в сугроб, сами сотрудники откапывали ее лопатами. Вот так у нас чистят частный сектор», — описал случившееся очевидец.







В ГУ МЧС по НСО пояснили, что этот случай — редкость.





«Машины у нас высокой проходимости. Но даже если одна застрянет, на вызов едет другая», — отметили в ведомстве. По данным пресс-службы ГУ МЧС, с ул. Тамбовской вызов в указанное очевидцем время не поступал, возможно, возгорание было на одной из соседних улиц.





28 декабря прошлого года в Ленинском районе в нечищеном дворе застрял мощный мусоровоз.