Пожарная машина застряла в снегу посреди улицы в Калининском районе

Пожарная машина застряла в снегу посреди улицы в Калининском районе (фото)

Поздно вечером 8 февраля на ул. Тамбовской в Новосибирске пожарная машина не смогла проехать по заваленной снегом дороге и оказалась в сугробе.


Спецавтомобиль застрял у дома № 64 в частном секторе около 23:30. 


«Ничего рядом не горело, но, наверное, ехали на вызов. Что еще делать "пожарке" в такое время с бригадой пожарных? Дорога для машины была узкой, машину стащило в сугроб, сами сотрудники откапывали ее лопатами. Вот так у нас чистят частный сектор», — описал случившееся очевидец.


В ГУ МЧС по НСО пояснили, что этот случай — редкость. 


«Машины у нас высокой проходимости. Но даже если одна застрянет, на вызов едет другая», — отметили в ведомстве. По данным пресс-службы ГУ МЧС, с ул. Тамбовской вызов в указанное очевидцем время не поступал, возможно, возгорание было на одной из соседних улиц.


28 декабря прошлого года в Ленинском районе в нечищеном дворе застрял мощный мусоровоз

Анна Наумцева
Фото предоставлено vk.com/avtospas54rus

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