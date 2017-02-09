​Суд отправил в колонию отца за захват сына в заложники

В Новосибирске вынесен приговор 33-летнему мужчине, который захватил в заложники своего двухлетнего сына.





Случай произошел 10 июля 2016 года около 20 часов, после того, как мужчина поссорился с матерью своего ребенка и порезал ей плечо, рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.



«Желая избежать уголовной ответственности за свои действия, мужчина захватил в заложники своего сына, 2014 года рождения, и стал удерживать его, представив к голове и шее мальчика осколок оконного стекла», - передает СК.







При этом отец угрожал смертью ребенку, и требовал от полицейских, которые приехали на место, отдать ему одежду, другие предметы и дать покинуть квартиру.







«В процессе переговоров сотрудникам полиции удалось обезоружить мужчину и освободить удерживаемого на протяжении нескольких часов ребенка, который в процессе задержания не пострадал», - отметили в управлении.







После происшествия полицейские рассказывали, как вели переговоры с агрессором.





«Переговоры с подозреваемым через приоткрытую дверь начал вести старший сержант полиции Заельцовского отдела полиции 32-летний Евгений Соловьев. Перед этим мужчина потребовал, чтобы полицейский снял с себя оружие и спецсредства. С целью установления психологического контакта с подозреваемым полицейский разговаривал на самые разные темы, даже об автомобилях. В результате сначала удалось уговорить отца напоить сына, а затем — одеть ребенка и начать выходить из квартиры», — сообщала официальный представитель ГУ МВД РФ по НСО Наталья Суковатова.





Мужчина получил 10 лет в колонии общего режима по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего временное расстройство здоровья, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия) и п.«в, г, д» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват в качестве заложника заведомо несовершеннолетнего). Приговор в силу не вступил.

