​Капитан «Сибири» возглавит национальную сборную по хоккею 

Нападающий и капитан новосибирского клуба «Сибирь» Степан Санников станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх.







«Об этом сообщил главный тренер Олег Знарок после тренировки команды в Санкт-Петербурге», — передает пресс-служба ХК «Сибирь».







Порталу Sportbox Санников сказал, что его назначили капитаном вчера перед утренней тренировкой. Спортсмен этому очень удивился.







«Это очень ответственно. Спасибо ребятам и тренерам за то, что доверили мне такое почётное звание — быть капитаном сборной России. Это очень престижно», — отметил хоккеист.







По информации ФХР, национальная сборная проведет вынесенный матч турнира в Санкт-Петербурге 9 февраля против Финляндии (19:30), а также два матча в Гётеборге 10 и 11 февраля против сборных Швеции (17:30 Мск) и Чехии (14:00).







О том, что Санников вызван в сборную, стало известно на прошлой неделе. Кроме него, на турнир вызвали трех нападающих Сибири — Сергея Шумакова, Максима Шалунова, Константина Окулова.