​Несколько крупных магистралей оказались неожиданно свободными утром

Утром 9 февраля уровень пробок в Новосибирске составил только 5 баллов.


Такой показатель демонстрировал сервис Яндекс.Пробки после 8 часов утра. Всю неделю до этого пробки были на уровне 6 баллов.


Одна из самых длинный утренних пробок на Большевистской оказалась сегодня утром в 2 раза короче, чем всегда. Обычно она располагалась в сторону центра между развязками двух мостов. Сегодня утром после 8 она начиналась в середине между развязками.


Несколько крупных магистралей оказались неожиданно свободными утром (схема)


То, что дорога свободная, Яндекс отметил еще в 7:25. «Непривычно легко проехать можно сейчас по Большевистской. По направлению в центр на магистрали всего 5 баллов, что на 3 балла ниже обычного», — рассказал сервис.


Похожая непривычная ситуация была утром на Богдана Хмельницкого и Каменской – Ипподромской, заторы здесь были также на 3 балла ниже обычного.


Зато сложна ситуация из-за ДТП была на ул. Никитина, в районе перекрестка с ул. Кошурникова. Несколько заторов подряд появились на ул. Кирова. 


Несколько крупных магистралей оказались неожиданно свободными утром (схема)


На левом берегу сложно было въехать на Коммунальный мост с ул. Немировича-Данченко.


Несколько крупных магистралей оказались неожиданно свободными утром (схема)


Елена Громкова
Скрин yandex.ru/maps

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