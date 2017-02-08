В небе над Новосибирском заметили огромный бомбардировщик

Днем 8 февраля в новосибирском аэропорту «Толмачёво» совершили посадку два военных бомбардировщика Ту-95.





Фотографии редких самолетов редакции НГС.НОВОСТИ предоставил споттер (любитель авиационной фотографии) Николай Енин, снявший его посадку неподалеку от аэропорта около 16:00.





В Новосибирске такие самолеты появляются нечасто. «Последний раз в 2011 году прилетал», — рассказал Николай.











Справка: Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец, оснащенный четырьмя винтовыми двигателями. Максимальная скорость Ту-95МС достигает 830 км/ч, что делает его самым быстрым винтовым самолетом в мире. Практическая дальность полета — 10,5 тыс. км. Находится в эксплуатации с 1956 года. В прошлом году в официальном твиттере Министерства обороны РФ было опубликовано видео авиаудара Ту-95МС по объектам террористов в Сирии.







