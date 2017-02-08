Жители Нижней Ельцовки воспротивились строительству Восточного обхода через свой район

Жители Нижней Ельцовки воспротивились строительству Восточного обхода через свой район (видео)


На встрече с администрацией Советского района в школе № 102 жители Нижней Ельцовки возмутились планами строительства федеральной дороги Восточного обхода через их микрорайон.


Общественница Наталья Прийдак пояснила, что встреча изначально планировалась между представителями администрации и членами местного ТОСа, но информация распространилась среди местных жителей, которые пришли выяснить судьбу района.


«Протиснуться туда (в класс. — И.К.) было невозможно. Там 30 человек было в классе и 60 за дверями. Около 100 человек, наверное, было [всего]. Оленников (Дмитрий Оленников — глава администрации Советского района. — И.К.) пытался объяснить ситуацию с Восточным обходом и почему было принято решение проводить его через Ельцовку», — рассказали общественница и жительница Нижней Ельцовки Елена Коваленко.

 

В планах строительства Восточного обхода рассматриваются два варианта соединения его с Южным обходом через Нижнюю Ельцовку: либо по улицам Тимакова, Зеленая Горка и Лесосечная, либо по территории лесного массива.


Жители высказали обеспокоенность тем, что в результате воплощения этих проектов у них резко ухудшится экологическая ситуация, так как трасса для грузовых автомобилей пройдет по микрорайону, либо будет проведена серьезная вырубка леса.


В свою очередь глава Советского района Дмитрий Оленников высказал мнение, что транзит Восточного объекта через Советский район надо исключить вообще. По его словам, есть некие договоренности на этот счет, но пока — устные. Но на генплане, пояснил Оленников, все равно присутствует Южный транзит, который идет через Ельцовку — от Кольцово до Бердского шоссе.


Очередная встреча администрации района с жителями микрорайона должна состояться в более комфортных условиях в первых числах марта.


Особо напряженная часть дискуссии


Илья Калинин
Фото Татьяны Кривенко
Видео предоставлено Еленой Коваленко

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