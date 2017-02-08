На Гурьевской появился восьмиметровый железный дракон

Новосибирские сварщики собрали из автомобильных запчастей дракона весом 2 тонны и готовятся установить его на пл. Труда.







Скульптура уже готова, но пока не собрана, и находится у сварочной мастерской по ул. Гурьевской. «Лапы отдельно стоят, корпус на улице. Готово будет через 10 дней, установим на пл. Труда. Высота скульптуры примерно 3,5 м, длина 8 м, ширина где-то около 3 м. Дизайнер Анастасия Маслякова», — рассказал НГС.НОВОСТИ 8 февраля Вадим Масляков, представитель компании сварка54.рф.









Лапа дракона





Материал для изготовления дракона — автомобильные колеса и запчасти.











В декабре прошлого года та же мастерская собрала из старых запчастей пирата высотой 2,5 м и установила его в Матвеевке. До этого ставили трансформера в Октябрьском районе у планетария и в других частях города.

