​Три аварии затормозили движение в сторону Академгородка

Три аварии затормозили движение в сторону Академгородка (схема)

Вечером 8 февраля в Новосибирске на пл. Будагова и ул. Большевистской собралось три аварии.


ДТП осложнили выезд в сторону Академгородка после 17 часов.


Одна авария произошла на въезде у развязки площади, рядом, на ул. Фабричной, скорость упала до 3 км/ч, вокруг площади составила 5–15 км/ч в наиболее трудных местах, отмечается на картах Яндекса.


Второе ДТП случилось недалеко от остановки «Инструментальный завод», а третье — недалеко от въезда на Бугринский мост. Общий затор по пути с тремя авариями составил около 5,5 км.


В 18 часов в городе было 6 баллов, столько же было этим утром около 9 часов.


Три аварии затормозили движение в сторону Академгородка (схема)


Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)

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