​Три аварии затормозили движение в сторону Академгородка

Вечером 8 февраля в Новосибирске на пл. Будагова и ул. Большевистской собралось три аварии.







ДТП осложнили выезд в сторону Академгородка после 17 часов.







Одна авария произошла на въезде у развязки площади, рядом, на ул. Фабричной, скорость упала до 3 км/ч, вокруг площади составила 5–15 км/ч в наиболее трудных местах, отмечается на картах Яндекса.





Второе ДТП случилось недалеко от остановки «Инструментальный завод», а третье — недалеко от въезда на Бугринский мост. Общий затор по пути с тремя авариями составил около 5,5 км.







В 18 часов в городе было 6 баллов, столько же было этим утром около 9 часов.







