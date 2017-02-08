Вынесен приговор организаторам крупнейшей финансовой пирамиды в Новосибирске

Сегодня, 8 февраля, Новосибирский областной суд закончил чтение приговора по делу о финансовой пирамиде «Сибирская касса взаимопомощи» (СКВ), от которой пострадали более 2 тыс. вкладчиков.





Им дали от 5 до 8 лет колонии.





Дело в отношении предполагаемых организаторов пирамиды — супружеских пар Елены и Александра Ильченко, Светланы Макосейчук и Сергея Литвинова — следственные органы возбудили в 2009 году. Как ранее сообщал представитель отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Феликс Кузнецов со ссылкой на материалы дела, кооператив был создан в 2005 году и занимался активным привлечением средств под высокие проценты: вкладчикам обещали от 27 до 41 % годовых. Филиалы «Сибирской кассы взаимопомощи» работали во всех крупных сибирских городах и в Краснодарском крае.







В пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу поясняли, что кооператив действовал по принципу финансовой пирамиды, выплачивая проценты первым вкладчикам за счет следующих пайщиков.





«Основную же часть денежных средств, поступавших от граждан, руководители кооператива тратили на личные нужды, приобретая машины, квартиры, земельные участки себе и своим родственникам», — отмечали в прокуратуре.





Согласно выводам следствия, обвиняемые присвоили около 314 млн руб., которые принадлежали более чем 2 тыс. вкладчиков. Некоторые из них умерли еще во время предварительного следствия, так и не дождавшись суда и возврата денег, писал «КоммерсантЪ».







В 2012 году по делу, материалы которого составляют почти 400 томов, начался судебный процесс. А к оглашению приговора суд приступил в конце 2016 года.







Сегодня, 8 февраля, в Новосибирском областном суде прозвучала резолютивная часть приговора. Суд признал всех четверых участников финансовой пирамиды виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).





Председателя правления «Сибирской кассы взаимопомощи» Светлану Макосейчук приговорили к 8 годам колонии общего режима. Директор кооператива Елена Ильченко получила 6 лет колонии. Их мужья Сергей Литвинов и Александр Ильченко, согласно приговору, должны отправиться в колонию на 7 и 5 лет соответственно.