Сотрудники СТО добровольно набили себе татуировки с эмблемой компании

В верхнем левом углу — татуировка Данила Соловьева

Работники федеральной сети автосервисов Fit Service во главе с директором радикальным образом запечатлели любовь к своему месту работы.





Директор Fit Service Данил Соловьев и 5 его сотрудников и партнеров по франшизе сделали себе татуировки с надписью Fit Service.





«Идея появилась спонтанно. Это был один из корпоративов в 2015 году и был шуточный разговор, кто лоялен компании, а кто нет. Конечно, это было в какой-то степени под градусом: кто на что готов ради компании. Потому что компания стала для нас значимой частью жизни, и вышел разговор на татуировки», — рассказал Данил Соловьев 7 февраля корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







По словам Соловьева, сразу высказали желание обзавестись татуировками 4 человека. «Татуировки не под градусом набивали, конечно. В течение двух месяцев все четверо выполнили свои заявления», — отметил директор Fit Servce.







Сейчас обладателей «корпоративных» татуировок уже шестеро. Тату различаются по форме и размеру. Соловьев подчеркнул, что все они набиты добровольно, без материального поощрения.







Это далеко не первый случай, когда новосибирцы соглашаются набить татуировку с эмблемой компании. В 2011 году сеть магазинов электроинструментов «220 вольт» предложила разместить у себя на теле рекламу: сделать пожизненную татуировку с логотипом магазина, оплатив ее из своего кармана и получив затем вознаграждение 10 тыс. руб. Среди жителей Новосибирска откликнулась студентка с 4-м размером груди.







В том же году генеральный директор салона «Татунхамон» Анатолий Кексель не только написал у себя на теле название собственного салона, но и объявил акцию для желающих сделать то же самое. Сначала планировалось денежное вознаграждение, но соискателей оказалось так много, что решили, что подарком будет сама бесплатная татуировка.

