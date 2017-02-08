Сотрудники СТО добровольно набили себе татуировки с эмблемой компании

В верхнем левом углу — татуировка Данила Соловьева
В верхнем левом углу — татуировка Данила Соловьева

Работники федеральной сети автосервисов Fit Service во главе с директором радикальным образом запечатлели любовь к своему месту работы.


Директор Fit Service Данил Соловьев и 5 его сотрудников и партнеров по франшизе сделали себе татуировки с надписью Fit Service.


«Идея появилась спонтанно. Это был один из корпоративов в 2015 году и был шуточный разговор, кто лоялен компании, а кто нет. Конечно, это было в какой-то степени под градусом: кто на что готов ради компании. Потому что компания стала для нас значимой частью жизни, и вышел разговор на татуировки», — рассказал Данил Соловьев 7 февраля корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


По словам Соловьева, сразу высказали желание обзавестись татуировками 4 человека. «Татуировки не под градусом набивали, конечно. В течение двух месяцев все четверо выполнили свои заявления», — отметил директор Fit Servce.


Сейчас обладателей «корпоративных» татуировок уже шестеро. Тату различаются по форме и размеру. Соловьев подчеркнул, что все они набиты добровольно, без материального поощрения.


Это далеко не первый случай, когда новосибирцы соглашаются набить татуировку с эмблемой компании. В 2011 году сеть магазинов электроинструментов «220 вольт» предложила разместить у себя на теле рекламу: сделать пожизненную татуировку с логотипом магазина, оплатив ее из своего кармана и получив затем вознаграждение 10 тыс. руб. Среди жителей Новосибирска откликнулась студентка с 4-м размером груди.


В том же году генеральный директор салона «Татунхамон» Анатолий Кексель не только написал у себя на теле название собственного салона, но и объявил акцию для желающих сделать то же самое. Сначала планировалось денежное вознаграждение, но соискателей оказалось так много, что решили, что подарком будет сама бесплатная татуировка

Анна Наумцева
Фото предоставлено Данилом Соловьевым

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