Партию опасного инсулина поместили на карантин

Забракованный инсулин

«Новосибоблфарм» пообещал выдать качественное льготное лекарство новосибирцам с диабетом — вместо инсулина, который был забракован в феврале Росздравнадзором.





Со 2 февраля забракованная Росздравнадзором партия аналога инсулина — «Хумалога» — помещена в карантинную зону, сообщили в ГКУ НСО «Новосибоблфарм» со ссылкой на своего директора Евгения Комаровского. По информации учреждения, специалисты отправили письмо поставщику о необходимости заменить лекарства из забракованной серии на качественные.





До 10 февраля лекарства будут заменены, уточнили в «Новосибоблфарме».







Ранее стало известно, что в начале февраля Росздравнадзор решил изъять из оборота партию аналога инсулина «Хумалог» серии С553546С, причина тому — несоответствие «количественному определению инсулина лизпро». Руководитель новосибирской общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиаЛайф» Анастасия Смолина пояснила, что опасные лекарства из этой партии уже навредили новосибирским пациентам.







Представители «Новосибоблфарма» сообщили, что за 2016 год «Хумалог» различных серий получили 1804 жителя НСО. Лекарства из забракованной ныне серии поступили в Новосибирскую область в июне (2837 упаковок) и в октябре (963 упаковки). «Поставка была выполнена с сопровождением необходимых документов качества, подлинность которых была проверена на сайте Росаккредитации», — заверили в учреждении.







В «Новосибоблфарме» подчеркнули, что, по информации на 8 февраля, на их складах были запасы лекарства из другой серии — 1435 упаковок, также уже заключены контракты на поставку 3000 упаковок, и этого должно хватить на несколько месяцев.







Пациенты с диабетом рассказали общественникам «ДиаЛайф», что в самих аптеках инсулин менять отказывались, ссылаясь на то, что «сверху приказа не было».





В «Новосибоблфарме» на это замечание Анастасии Смолиной попросили уточнить, «каким пациентам отказано в препарате с указанием ФИО и какие пункты отпуска, с указанием адресов, отказывали в предоставлении инсулина».







Кроме того, в письме Евгений Комаровский добавил, что периодически Росздравнадзор публикует письма об изъятии из оборота некачественных препаратов — только за 2016 год ведомство отозвало 1809 серий различных лекарств.





Дополнение: после публикации новости Анастасия Смолина уточнила, что с 8 февраля пациентам начали выдавать инсулин взамен забракованного Росздравнадзором.