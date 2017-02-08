​Молодой человек обстрелял полицейских в Ленинском районе

Молодой человек обстрелял полицейских в Ленинском районе

Вечером 7 февраля в Ленинском районе Новосибирска 21-летний молодой человек обстрелял двух полицейских.


Инцидент произошел возле подъезда на ул. 9 Гвардейской Дивизии.


«В целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, выстрелил из травматического пистолета в начальника отделения уголовного розыска отдела полиции № 7 "Ленинский" и оперуполномоченного отдела, причинив одному из них ранение в области грудной клетки, а другому — в области шеи», — рассказали в Следственном управлении СК РФ по НСО. Несмотря на раны, силовикам удалось обезоружить злоумышленника.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО добавили, что мужчина — подозреваемый в мошенничестве, он начал стрелять, когда его пытались задержать. Стрелявшего доставили в полицию, у него изъяли травматический пистолет со сбитым номером.


На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области — начальника полиции генерал-майора полиции Николая Турбовца.


Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).


Сейчас следователи выясняют мотивы преступления, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.


В октябре 2015 года в окно одного из кабинетов отдела полиции «Кировский» неизвестный бросил банку с зажигательной смесью, разгорелся пожар. В августе 2016 года суд вынес приговор трем новосибирцам за это преступление.

Елена Громкова
Фото Сергея Ляшко

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