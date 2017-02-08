Мужчина съездил на АЗС за бензином и поджег знакомого возле кафе

Мужчина съездил на АЗС за бензином и поджег знакомого возле кафе

В Новосибирске вступил в силу приговор 27-летнему Дмитрию Звереву, который облил бензином и поджег своего знакомого возле кафе на ул. Волочаевской.


Как напомнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, конфликт между посетителями кафе «Жасмин» произошел 16 января 2016 года. Как установил суд, в тот день пьяный Дмитрий Зверев поссорился с другими парнями возле кафе. После этого Зверев купил в киоске 2 пластиковые бутылки, доехал до АЗС, наполнил бутылки бензином и дизельным топливом и вернулся к зданию кафе. Там он облил своего знакомого жидкостью из бутылок и поджег его зажигалкой.


На парне вспыхнула одежда. Огонь охватил лицо, руки, тело. Суд квалифицировал эти травмы как тяжкий вред здоровью.


Как ранее рассказывали НГС.НОВОСТИ владельцы кафе «Жасмин», в ту ночь в зале гулял постоянный посетитель, 30-летний Роман, вместе со своими друзьями. Около полуночи компания вышла на крыльцо, где двое парней затеяли драку. Хозяин кафе вышел и попросил дерущихся разойтись. Ему ответили, чтобы не вмешивался: «Они братья, разберутся». В этот момент братья перестали драться и переключились на хозяина кафе. После угроз устроить пожар они поймали попутку и уехали, но вскоре вернулись с двумя бутылками, начали поливать бензином всех подряд и чиркать зажигалками.


«Из одной бутылки он сам поливал, вторую отдал брату. Муж не давал им пройти внутрь. Тогда они попытались его поджечь, но загорелся [их друг] Рома — он стоял рядом», — вспоминала хозяйка кафе Елена Гербер.


По словам очевидцев, загоревшийся парень спасся, прыгнув в сугроб. Позже пьяным мужчинам все же удалось поджечь хозяина кафе — на нем загорелась куртка, огонь уничтожил ее вместе с лежащими в кармане документами. Сам владелец заведения сильно не пострадал — он успел сбросить одежду, пока закидывал снегом пылающего 30-летнего Романа. Избежала ожогов — тоже благодаря верхней одежде — и еще одна девушка из компании.


В декабре 2016 года Дзержинский районный суд Новосибирска признал 27-летнего Дмитрия Зверева виновным по п. «в, д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил его к 5 годам колонии общего режима. Осужденный и адвокаты не согласились с приговором и попытались его обжаловать, однако сегодня, 8 февраля, Новосибирский областной суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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