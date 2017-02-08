​Власти прокомментировали ситуацию с «домом на костылях»

Власти прокомментировали ситуацию с «домом на костылях» (фото)

Мэрия Новосибирска рассказала, в каком случае жители дома, подпертого досками, смогут получить новое жилье.


Дом на ул. Обогатительной, 9 признан аварийным 28 августа 2016 года, пояснили в управлении по жилищным вопросам мэрии Новосибирска.


Из-за этого власти пока не могут расселить дом — сейчас в городе действуют программы, по которым новое жилье могут получить только жители домов, признанных аварийными до 2012 года включительно. Действовать эти программы будут до 2017–2018 года.


«Возможность расселения дома № 9 по ул. Обогатительной будет рассмотрена при реализации последующих программ по расселению аварийного жилищного фонда города», — рассказали в управлении.


Кроме того, власти отметили, что если сейчас переселить людей из жилья, которое стало аварийным после 2012 года, то это нарушит права тех, кто живет в других домах, оказавшихся аварийными раньше.


Дом на Обогатительной, 9 коммунальщики подперли щитами и подпорками из досок в сентябре. В доме 12 квартир, в них прописаны 37 человек, этот дом построили в 1953 году, в нем два этажа и два подъезда. Жильцы рассказали, что стена дома начала отклоняться после коммунальных аварий 8 лет назад. Переезжать в маневренный фонд жители отказываются.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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