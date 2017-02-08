Мужчина с ножом набросился на 14-летнюю девочку посреди улицы

Мужчина с ножом набросился на 14-летнюю девочку посреди улицы

Сегодня около 8:00 мужчина с ножом в руках набросился на 14-летнюю девочку на ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске.


Мужчина и девочка-подросток не были знакомы ранее. 


«Мужчина на вид 30–40 лет, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, повалил девочку на землю. Между ними завязалась борьба, однако девочке удалось вырваться и убежать», — рассказали в СУ СК РФ по НСО. Мужчина с места происшествия скрылся.


В Следственном комитете уточнили, что девочка серьезно не пострадала и от госпитализации отказалась. «Это произошло на ул. Сибиряков-Гвардейцев, во дворе одного из домов. Следственный комитет ведет доследственную проверку», — отметили в ведомстве.


В январе нападению подверглись две дочери Виктора Ганчара, на обеих девочек тоже нападали на улице.


После публикации новости в социальных сетях появилась информация, что у 14-летней девочки сильно порезаны лицо и шея. Однако источник в правоохранительных органах рассказал, что когда полиция прибыла на место происшествия, у пострадавшей не было никаких видимых серьезных травм.

Анна Наумцева
Фото nsk.sledcom.ru

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