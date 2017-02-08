У Новосибирской области появилась новая эмблема в честь 80-летия





В Новосибирской области появилась эмблема к 80-летию региона, которое состоится в сентябре 2017 года.







Эмблему утвердил 6 февраля оргкомитет, а автором стал художник Юрий Бурика.







«Был объявлен конкурс на эмблему, были представлены различные работы, результат конкурса не удовлетворил участников оргкомитета, и они обратились ко мне с просьбой предложить вариант. Мой первый вариант был принят за основу, следом велась большая работа, были разработаны различные варианты одной и той же концепции примерно похожие на эту.





Первоначально оно было более современное, в стиле модерн, авангард, но немножко не читалась цифра 80, поэтому члены оргкомитета к более классическому варианту попросили прийти», —





рассказал НГС.НОВОСТИ Юрий Бурика.







При разработке символики художник учитывал стилистику герба и флага НСО, а также фирменный стиль области, который в 2015 году приняло региональное министерство экономразвития, отметили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.







«Цветовое наполнение знака, по задумке Юрия Бурики, передает оттенки сибирской природы. В композицию официальной эмблемы включен слоган, передающий основную идею празднования, "Гордимся прошлым, создаем будущее!"», — добавили в пресс-службе.







Юрий Бурика отметил, что подложкой к этой эмблеме могут быть различные виды районов области.











Согласно концепции празднования 80-летия региона юбилейный год условно разделен на пять тематических этапов. Всего в плане по подготовке и проведению празднования на данный момент 140 мероприятий.





«Это общественные, культурно-массовые, патриотические, памятно-мемориальные, информационные, издательские и спортивно-оздоровительные мероприятия, среди которых — конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады, международные форумы, конференции и презентации, уроки по регионоведению в учебных заведениях области, встречи учащихся с известными жителями региона», — рассказали в правительстве.







28 сентября 1937 года ЦИК СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край. Эта дата считается официальным днем рождения НСО.

