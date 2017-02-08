У Новосибирской области появилась новая эмблема в честь 80-летия

У Новосибирской области появилась новая эмблема в честь 80-летия (фото)


В Новосибирской области появилась эмблема к 80-летию региона, которое состоится в сентябре 2017 года.


Эмблему утвердил 6 февраля оргкомитет, а автором стал художник Юрий Бурика.


«Был объявлен конкурс на эмблему, были представлены различные работы, результат конкурса не удовлетворил участников оргкомитета, и они обратились ко мне с просьбой предложить вариант. Мой первый вариант был принят за основу, следом велась большая работа, были разработаны различные варианты одной и той же концепции примерно похожие на эту.


Первоначально оно было более современное, в стиле модерн, авангард, но немножко не читалась цифра 80, поэтому члены оргкомитета к более классическому варианту попросили прийти», — 


рассказал НГС.НОВОСТИ Юрий Бурика.


При разработке символики художник учитывал стилистику герба и флага НСО, а также фирменный стиль области, который в 2015 году приняло региональное министерство экономразвития, отметили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.


«Цветовое наполнение знака, по задумке Юрия Бурики, передает оттенки сибирской природы. В композицию официальной эмблемы включен слоган, передающий основную идею празднования, "Гордимся прошлым, создаем будущее!"», — добавили в пресс-службе.


Юрий Бурика отметил, что подложкой к этой эмблеме могут быть различные виды районов области.


У Новосибирской области появилась новая эмблема в честь 80-летия (фото)


Согласно концепции празднования 80-летия региона юбилейный год условно разделен на пять тематических этапов. Всего в плане по подготовке и проведению празднования на данный момент 140 мероприятий.


«Это общественные, культурно-массовые, патриотические, памятно-мемориальные, информационные, издательские и спортивно-оздоровительные мероприятия, среди которых — конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады, международные форумы, конференции и презентации, уроки по регионоведению в учебных заведениях области, встречи учащихся с известными жителями региона», — рассказали в правительстве.


28 сентября 1937 года ЦИК СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край. Эта дата считается официальным днем рождения НСО.

Елена Громкова
Изображение предоставлено пресс-службой губернатора и правительства

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