Дорожники убрали огромные сугробы, занимавшие целую полосу на Кошурникова

Дорожники убрали огромные сугробы, занимавшие целую полосу на Кошурникова (фото)

Исчез огромный сугроб на ул. Кошурникова в районе станции метро «Золотая Нива», который занимал практически всю правую полосу дороги.


Ранее читатели НГС.НОВОСТИ жаловались, что из-за скопления снега здесь затруднено движение машин и троллейбусов.


Снегоуборочная техника работала на ул. Кошурникова в ночь на 8 февраля — теперь дорога по четной стороне улицы очищена практически до асфальта. Снег вывезен и с тротуаров — до уборки высота завалов здесь была не менее 1,5 м. С противоположной стороны улицы снег не убран. 


Дорожники убрали огромные сугробы, занимавшие целую полосу на Кошурникова (фото)


Сугроб был на этом месте как минимум с декабря прошлого года — в декабре читательница НГС.НОВОСТИ присылала в редакцию фотографии этого участка ул. Кошурникова — вдоль обочины лежал огромный сугроб длиной около 150 м.


До уборки
До уборки


«По несколько раз в день мы наблюдаем картину, как троллейбус доехал до сугроба, у него слетели "рога" — не дотянулись до проводов. Он докатился на аккумуляторе до конца сугроба, одели "рога", и поехал дальше», — описывала ситуацию жительница Новосибирска.

Михаил Руднев
Фото автора (12), читательницы НГС (3)

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