Смелый бобер вышел навстречу большому шумному ратраку под Новосибирском

Смелый бобер вышел навстречу большому шумному ратраку под Новосибирском (видео)


На территории новосибирского горнолыжного комплекса «Ключи» поселились бобры, которые не боятся техники и перекрывают речку.


«Увидели несколько дней назад, когда ратрачили склон. Ратрак — это огромная машина, которая очень сильно гудит. Но бобер — ноль эмоций, продолжал заниматься своими делами, — рассказала НГС.НОВОСТИ креативный директор горнолыжного комплекса «Ключи» Мила Образцова. — Он там не один живет. Бобры периодически вылезают за строительным материалом».


По ее словам, грызуны обитают в этом месте первый год и чувствуют себя полноправными хозяевами территории. Они строят дамбы на северном склоне, чем осложняют работу комплекса. «У нас на северном склоне выходит часть трубы, там течет речка. И в трубе диаметром 1 м они все время строят дамбы. Соответственно речка перемерзает зимой, начинает идти по верху и размывает склон. Регулярно сотрудники тратят по 3 часа на то, чтобы разобрать дамбу, — объяснила Образцова. — Горнолыжке больше вреда, чем пользы, но они очень милые, конечно». 

 

Также она вспомнила рассказы сотрудников о курьезном случае с мужчиной, который заказал баню: «Было темно, мужчина пошел после бани искупаться, а на него вылезает бобер. Он прибежал обратно, говорил, что на него пытался кто-то напасть. Выяснилось, что бобер просто решил искупаться».


Это не первая встреча новосибирцев с бобрами. Летом прошлого года трудолюбивый грызун обосновался в дренажном канале крупного жилмассива, после чего жители ул. Русской объявили ему войну.



Анна Богданова
Фото NeilLockhart (Essentials/iStock)
Видео предоставлено ГК «Ключи»

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