Смелый бобер вышел навстречу большому шумному ратраку под Новосибирском





На территории новосибирского горнолыжного комплекса «Ключи» поселились бобры, которые не боятся техники и перекрывают речку.







«Увидели несколько дней назад, когда ратрачили склон. Ратрак — это огромная машина, которая очень сильно гудит. Но бобер — ноль эмоций, продолжал заниматься своими делами, — рассказала НГС.НОВОСТИ креативный директор горнолыжного комплекса «Ключи» Мила Образцова. — Он там не один живет. Бобры периодически вылезают за строительным материалом».







По ее словам, грызуны обитают в этом месте первый год и чувствуют себя полноправными хозяевами территории. Они строят дамбы на северном склоне, чем осложняют работу комплекса. «У нас на северном склоне выходит часть трубы, там течет речка. И в трубе диаметром 1 м они все время строят дамбы. Соответственно речка перемерзает зимой, начинает идти по верху и размывает склон. Регулярно сотрудники тратят по 3 часа на то, чтобы разобрать дамбу, — объяснила Образцова. — Горнолыжке больше вреда, чем пользы, но они очень милые, конечно».





Также она вспомнила рассказы сотрудников о курьезном случае с мужчиной, который заказал баню: «Было темно, мужчина пошел после бани искупаться, а на него вылезает бобер. Он прибежал обратно, говорил, что на него пытался кто-то напасть. Выяснилось, что бобер просто решил искупаться».







Это не первая встреча новосибирцев с бобрами. Летом прошлого года трудолюбивый грызун обосновался в дренажном канале крупного жилмассива, после чего жители ул. Русской объявили ему войну.







