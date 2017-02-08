Назван самый удобный для водителей микрорайон Новосибирска

Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU подсчитали, в каких микрорайонах Новосибирска удобнее всего жить владельцам машин.





Специалисты рассчитали среднее время, которое занимает путь на машине от каждого микрорайона Новосибирска до 5 ключевых точек — площадей Калинина, Ленина, Маркса, станций метро «Речной вокзал» и «Золотая Нива». Расчет производился с помощью сервиса Google Maps, который считает среднее за 24 часа время в пути до точки по оптимальному маршруту. Сначала специалисты сделали расчет для всех домов с выставленными на продажу квартирами, а потом вывели среднее время.





В итоге рейтинг микрорайонов с лучшей транспортной доступностью возглавил «Депутатский».





Как выяснили аналитики N1.RU, чтобы добраться на машине до «Речного вокзала», жителю этого микрорайона понадобится 7,4 минуты. На поездку до «Золотой Нивы» уйдет 10,8 минуты. Путь до пл. Калинина займет 12,3 минуты, до пл. Ленина — 4,1 минуты, до пл. Маркса — 16,1 минуты. Таким образом, среднее время поездки до ключевых точек составило 10,1 минуты.







С незначительной разницей в секунды от «Депутатского» отстают микрорайоны «Восход», «Фрунзенский» и тихий центр: среднее время в пути отсюда до ключевых точек составляет менее 11 минут. В первую десятку также вошли микрорайоны «Ипподромский» со средним показателем 11,2 минуты, «Шевченковский» (11,4 минуты), «Прибрежный» (12,4 минуты), «Кропоткинский» (12,6 минуты), «Челюскинский» (12,7 минуты) и Березовая роща (13 минут).







На последнем месте из 20 проанализированных микрорайонов оказался «Волочаевский», доехать из которого до ключевых точек можно в среднем за 17 минут.





«Транспортная доступность — один из ключевых параметров при выборе жилья. Но важно учитывать, что город активно застраивается, и после сдачи в эксплуатацию и заселения крупных жилых комплексов транспортная ситуация в микрорайоне может существенно измениться», — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы N1.RU Лидия Ратникова.





Ранее новосибирцы рассказали аналитикам портала N1.RU о городах мечты, в которые они хотят переехать.