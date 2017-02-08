Новосибирец продает шкуру равнинной зебры из Намибии

Новосибирец продает шкуру равнинной зебры из Намибии (фото)

Новосибирец выставил на продажу шкуру равнинной зебры из Намибии по цене 125 тыс. руб.


Как рассказал продавец Владимир, к которому корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась под видом покупателя, шкура была добыта законно, о чем свидетельствуют документы. «Куплена в Намибии (республика в Юго-Западной Африке), в магазине. Шкура высшего качества», — говорит продавец.


По данным «Википедии», равнинная (саванная, или бурчеллова) зебра — самая распространенная разновидность этих животных,более редкими считаются зебра горная и пустынная.


В октябре прошлого года НГС.НОВОСТИ писали о продаже «статусной» шкуры амурского тигра. 


«Такая вещь как шкура амурского тигра позволит вам подчеркнуть статус богатства и роскоши в вашем доме, знакомые и друзья вам обзавидуются,в салонах такая вещь стоит больше 1000.000 рублей», — написал продавец в объявлении (пунктуация сохранена. — НГС.НОВОСТИ).


Тогда этим объявлением заинтересовался Роскомнадзор, и информацию о продаже пришлось удалить.

Анна Наумцева
Скриншот avito.ru

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