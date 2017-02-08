Новосибирец продает шкуру равнинной зебры из Намибии

Новосибирец выставил на продажу шкуру равнинной зебры из Намибии по цене 125 тыс. руб.







Как рассказал продавец Владимир, к которому корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась под видом покупателя, шкура была добыта законно, о чем свидетельствуют документы. «Куплена в Намибии (республика в Юго-Западной Африке), в магазине. Шкура высшего качества», — говорит продавец.







По данным «Википедии», равнинная (саванная, или бурчеллова) зебра — самая распространенная разновидность этих животных,более редкими считаются зебра горная и пустынная.





В октябре прошлого года НГС.НОВОСТИ писали о продаже «статусной» шкуры амурского тигра.





«Такая вещь как шкура амурского тигра позволит вам подчеркнуть статус богатства и роскоши в вашем доме, знакомые и друзья вам обзавидуются,в салонах такая вещь стоит больше 1000.000 рублей», — написал продавец в объявлении (пунктуация сохранена. — НГС.НОВОСТИ).







Тогда этим объявлением заинтересовался Роскомнадзор, и информацию о продаже пришлось удалить.

