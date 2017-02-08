Водитель устроил дрифт по площади Ленина с выездом на «встречку»

Водитель устроил дрифт по площади Ленина с выездом на «встречку» (видео)

В Сети появился видеоролик с площади Ленина в Новосибирске, по которой ездит легковая машина и несколько раз оказывается на встречной полосе.


Ролик появился 7 февраля.


Сначала на видео автомобиль просто ездит по парковке на площади, а затем выезжает на встречную полосу Красного проспекта и сворачивает на встречную полосу Вокзальной магистрали, переходящей в Орджоникидзе.



Пользователь, опубликовавший видео, — житель Беларуси, он нашел в интернете трансляцию с веб-камеры «Сибирских сетей».

Елена Громкова
Видео youtube.com, канал Александр Емельянов

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