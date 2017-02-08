Водитель устроил дрифт по площади Ленина с выездом на «встречку»
В Сети появился видеоролик с площади Ленина в Новосибирске, по которой ездит легковая машина и несколько раз оказывается на встречной полосе.
Ролик появился 7 февраля.
Сначала на видео автомобиль просто ездит по парковке на площади, а затем выезжает на встречную полосу Красного проспекта и сворачивает на встречную полосу Вокзальной магистрали, переходящей в Орджоникидзе.
Пользователь, опубликовавший видео, — житель Беларуси, он нашел в интернете трансляцию с веб-камеры «Сибирских сетей».
Елена Громкова
Видео youtube.com, канал Александр Емельянов
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