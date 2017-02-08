Количество контрафактного алкоголя в НСО выросло в 8 раз

Количество контрафактного алкоголя в НСО выросло в 8 раз

В 2016 году Новосибирскую область наводнил контрафактный алкоголь.


Всего за год полицейские и сотрудники Росалкогольрегулирования изъяли в Новосибирской области 964 тыс. литров контрафакта. Это в 8 раз больше, чем 2015 году, когда объем контрафакта не превышал 118 тыс. литров. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по СФО.


В целом по Сибири объем изъятого контрафактного алкоголя за год вырос почти в 2 раза — с 2,6 млн до 4 млн литров. Руководитель Межрегионального управления Росалкогольрегулирования Алексей Крупин связывает эту тенденцию прежде всего с активной работой полиции.


«Кроме того, выявлять некачественную продукцию стало проще благодаря внедрению системы ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системы. — О.Х.) в оптовом и розничном звене. С 1 июля 2016 года закон о ЕГАИС распространился на все розничные точки, что позволяет отследить движение продукции не только на оптовом рынке, но и в рознице — от производителя до каждого магазина», — отмечает Алексей Крупин.


Сибирским лидером по количеству изъятого контрафакта в 2016 году оказалась Иркутская область с показателем более 1,1 млн литров. Активнее всего находить контрафактный алкоголь в этом регионе стали в конце декабря, когда в Иркутске случилось массовое отравление спиртосодержащим средством «Боярышник».


В декабре 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как новосибирские полицейские обнаружили в городе Обь подпольный цех по производству водки «Добрый медведь». А ранее нелегальный цех по производству элитной водки «Финляндия» правоохранители накрыли в Октябрьском районе Новосибирска.

Ольга Хмелевская
Фото Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО

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