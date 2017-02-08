На самой «кофейной» улице Новосибирска открылось новое заведение со странным названием

На самой «кофейной» улице Новосибирска открылось новое заведение со странным названием (фото)


На первом этаже гостиницы «Центральная» сегодня открылась кофейня, которая заменила закрывшееся в конце прошлого года заведение «Conveer Вкуса». Заведение пока работает в тестовом режиме — в углу продолжается монтаж оборудования.


На самой «кофейной» улице Новосибирска открылось новое заведение со странным названием (фото)


Понять, как называется кофейня, без подсказки будет непросто — на логотипе изображена стилизованная кофейная чашка и написано Coffee. Как пояснили в кофейне, то, что можно принять за чашку, на самом деле является цифрой три, а правильное прочтение названия — Coffee Tree. 


«Вот у нас даже нарисовано это кофейное дерево у входа», — сообщил бариста, указывая на рисунок на стене, оставшийся от прежнего арендатора. На рисунке изображено дерево, вокруг которого на разных языках написано «Добро пожаловать».


На самой «кофейной» улице Новосибирска открылось новое заведение со странным названием (фото)


Интерьер заведения практически не поменялся — на столах только появились новые логотипы. Цены на напитки начинаются с 90 руб. (за эспрессо). Латте и американо стоят 160 руб. Из еды в кофейне есть только сэндвичи с национальным колоритом (французский, вьетнамский, мексиканский и т.д.) — от 130 до 260 руб. 


На самой «кофейной» улице Новосибирска открылось новое заведение со странным названием (фото)


Заведением управляет компания «Стейк-Групп», зарегистрированная в январе этого года. По данным системы «СПАРК», единственным ее учредителем значится физическое лицо (данных об участии его в других предприятиях в системе нет). Как рассказали в заведении, кроме кофейни владелец собирается в ближайшем будущем открыть в этом же здании ресторан с итальянской кухней, у которого будет отдельный вход со стороны ул. Советская.


С появлением новой кофейни концентрация их на этом отрезке ул. Ленина достигла исторического максимума. Сегодня здесь работает уже восемь заведений этого формата, а в пятиминутной пешеходной доступности их количество достигает 15 точек. В частности, в том же самом здании расположена кофейня сети «Академия кофе», в здании через дорогу — Traveler's Coffee. В прошлом году сеть «Кофемолка» даже закрыла здесь одну из своих самых старых кофеен, мотивируя это плотностью заведений такого формата в этом месте.

Стас Соколов
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