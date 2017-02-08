На самой «кофейной» улице Новосибирска открылось новое заведение со странным названием





На первом этаже гостиницы «Центральная» сегодня открылась кофейня, которая заменила закрывшееся в конце прошлого года заведение «Conveer Вкуса». Заведение пока работает в тестовом режиме — в углу продолжается монтаж оборудования.











Понять, как называется кофейня, без подсказки будет непросто — на логотипе изображена стилизованная кофейная чашка и написано Coffee. Как пояснили в кофейне, то, что можно принять за чашку, на самом деле является цифрой три, а правильное прочтение названия — Coffee Tree.





«Вот у нас даже нарисовано это кофейное дерево у входа», — сообщил бариста, указывая на рисунок на стене, оставшийся от прежнего арендатора. На рисунке изображено дерево, вокруг которого на разных языках написано «Добро пожаловать».











Интерьер заведения практически не поменялся — на столах только появились новые логотипы. Цены на напитки начинаются с 90 руб. (за эспрессо). Латте и американо стоят 160 руб. Из еды в кофейне есть только сэндвичи с национальным колоритом (французский, вьетнамский, мексиканский и т.д.) — от 130 до 260 руб.











Заведением управляет компания «Стейк-Групп», зарегистрированная в январе этого года. По данным системы «СПАРК», единственным ее учредителем значится физическое лицо (данных об участии его в других предприятиях в системе нет). Как рассказали в заведении, кроме кофейни владелец собирается в ближайшем будущем открыть в этом же здании ресторан с итальянской кухней, у которого будет отдельный вход со стороны ул. Советская.







С появлением новой кофейни концентрация их на этом отрезке ул. Ленина достигла исторического максимума. Сегодня здесь работает уже восемь заведений этого формата, а в пятиминутной пешеходной доступности их количество достигает 15 точек. В частности, в том же самом здании расположена кофейня сети «Академия кофе», в здании через дорогу — Traveler's Coffee. В прошлом году сеть «Кофемолка» даже закрыла здесь одну из своих самых старых кофеен, мотивируя это плотностью заведений такого формата в этом месте.

