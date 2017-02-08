В Новосибирске закрыли выезд на две крупные магистрали
8 февраля в Дзержинском районе Новосибирска закрывается движение на одном из участков ул. Комбинатской.
Движение будет закрыто на участке между пр. Дзержинского и ул. Гоголя.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе здания по адресу: ул. Комбинатская, 3"а"», — пишет пресс-центр мэрии Новосибирска.
Работы закончатся 22 февраля.
20 января в Заельцовском районе Новосибирска на полтора месяца перекрыли ул. Северная в районе Красного проспекта.
Елена Громкова
Фрагмент справочника 2ГИС
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