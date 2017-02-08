Над подъездом дома в центре Новосибирска зависла огромная сосулька

В Новосибирске на одном из домов на Вокзальной магистрали сосулька выросла до 3 метров.







«Жилой дом ул. Вокзальная магистраль, 18. За последние годы несколько раз делали ремонт кровли. Последний раз полгода назад. То ли вентканал не вывели за кровлю, то ли жители сами себе "делают козу", оставляя открытым люк из подъезда на чердак. Итог — снег на крыше подтаивает и стекает в огромную сосулю, нависшую над входом в подъезд», — рассказал читатель.







Очевидец сказал, что сделал фото из соседнего дома сегодня утром, когда заметил каких размеров достигла сосулька.





В управляющей компании «ДОСТ-Н», которая обслуживает этот дом, сообщили, что по графику работники будут сбивать там сосульки именно сегодня, 8 февраля.











В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали о том, как на Красном проспекте историческое здание штаба Сибирского военного округа обросло двумя длинными и толстыми сосульками.