Пассажиропоток из «Толмачёво» в Тюмень подскочил в 11 раз

Новосибирский аэропорт «Толмачёво» обслужил за январь 2017 года более 321 тыс. пассажиров, что на 30 % больше, чем в январе прошлого года.







Прирост есть как на внутренних, так и на международных рейсах. «Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 211 360 человек, что на 21,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, на международных линиях — 109 683 (+49,6 % в сравнении с прошлым годом)», — сообщили в «Толмачёво» 7 февраля.







В первый месяц года аэропорт обеспечил выполнение 1730 самолето-вылетов, что на 20,6 % больше января 2016 года.







Наиболее динамично растущими направлениями на внутренних воздушных линиях стали Тюмень, где пассажиропоток по сравнению с январем 2016 года увеличился в 10,9 раза,





Краснодар (+422,2 %) и Сочи (+168,8 %). На международных авиалиниях прирост показали такие направления, как Фергана (+124,3 %), Усть-Каменогорск (+123,1 %), Камрань (+118,1 %), Гоа (+ 58,1 %) и Пхукет (+51,3 %).







В январе 2017 года в аэропорт «Толмачёво» обработал 1687,5 тонн груза и почты (+24,2 % к аналогичному показателю прошлого года).







В конце прошлого года в «Толмачёво» заявили, что собираются расширять терминальный комплекс. Одна из главных причин — рост пассажиропотока.