УФАС посчитало рекламу магазина непристойной и побуждающей воровать 

Новосибирское Управление Федеральной антимонопольной службы заподозрило рекламу магазина инструментов «220 Вольт» в непристойности и поощрении краж.







Как следует из определения, опубликованного на сайте УФАС вчера, 7 февраля, внимание управления привлек рекламный манекен в разбитом окне магазина на Красном проспекте, 161. «Нижняя часть человеческого туловища, находящаяся в согнутом положении, на которой размещается табличка с надписью, может восприниматься проходящими мимо рассматриваемого магазина гражданами в качестве непристойного образа», — отмечают в УФАС.







Кроме того, антимонопольная служба полагает, что «человек, разбивающий окно магазина и лезущий вовнутрь с целью хищения инструмента, ассоциируется с образом преступника, следовательно, можно предположить, что реклама призывает к совершению противоправных действий, указывая на вседозволенность поведения и безнаказанность действия (хищения)».







В документах на сайте УФАС говорится, что члены Экспертного совета признали рекламу «220 Вольт» побуждающей к совершению противоправных действий и содержащей непристойные образы. Поэтому управление возбудило производство по делу по признакам нарушения ФЗ «О рекламе». Рассмотрение назначили на 2 марта.







В администрации магазина электро- и бензоинструмента «220 Вольт» на Красном проспекте, 161 корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что пока не в курсе претензий УФАС. «Передадим эту информацию вышестоящему руководству. Там уже будут решать. Либо его [манекен] будут, скорее всего, снимать, либо будут решать этот вопрос», — отметили в администрации.







Манекен появился осенью 2016 года, в октябре НГС.НОВОСТИ писали, что кто-то снял с него кроссовки 45-го размера.





Это далеко не первая новосибирская реклама, вызывающая интерес УФАС. Так, летом прошлого года управление возбудило дело из-за провокационной рекламы презервативов, призывающей заниматься сексом в парке и университете. Ведомство пришло к выводу, что эта реклама содержит «прямой призыв к совершению противоправного поведения».





В марте антимонопольная служба предложила жителям Новосибирской области оценить пристойность рекламы домиков из сосны, обещающую покупателям «сосну в подарок». На баннере была изображена нарядная девушка, обнимающая хвойное дерево.

