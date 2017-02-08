Пожар на свалке между Академгородком и Кольцово тушили неделю

Пожар на свалке между Академгородком и Кольцово тушили неделю (фото)

Во вторник, 7 февраля, сотрудники МЧС справились с последними очагами пожара на свалке между новосибирским Академгородком и Кольцово.


Чтобы потушить горящий мусор на полигоне, пожарным понадобилась неделя.


«С учетом того, что заливать горящий мусор водой нельзя, была выбрана следующая тактика: тлеющие на большой глубине залежи мусора бульдозерами переворачивались, разравнивались и <…> сверху засыпались глиной», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


О пожаре на этом полигоне читатели НГС сообщили еще в начале прошлой недели. Но окончательно потушить пожар сотрудникам МЧС удалось только вчера.


Как пояснили в МЧС, при тушении горящего мусора пожарные столкнулись со сложностями: пожар охватил значительную площадь (600 кв. м), а очаги тления располагались на глубине более 40 м. Балансодержатель свалки — Новосибирский научный центр Сибирского территориального управления ФАНО — предоставил тяжелую технику, в том числе экскаватор для добычи глины из карьера и КамАЗы, которые возили эту глину к месту пожара.


«Всего на полигон было завезено 6050 куб. м грунта, которым была засыпана вся площадь горевшей свалки», — подсчитали в МЧС.


По данным пресс-службы, сейчас мусор на свалке уже не тлеет, задымления нет, а концентрация вредных паров в воздухе не превышена. Но на месте продолжает работать оперативная группа, которая следит за ситуацией. 

Ольга Хмелевская
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