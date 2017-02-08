Сломавшиеся автобусы и авария с тонированным авто собрали пробку на Выборной

Ситуация на ул. Выборной.
Ситуация на ул. Выборной.

Новосибирские водители встретили утро 8 февраля в 6-балльных пробках.


Особенно загруженными в 9-м часу утра выглядели ул. Большевистская, Выборная и Объединения.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, серьезный затор образовался на Советском шоссе. Пробка тянулась от Винаповского моста к ул. Мира. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены были снижать скорость до 10 км/ч. 


Сломавшиеся автобусы и авария с тонированным авто собрали пробку на Выборной (схема)


Примерно с такой же скоростью тянулся автомобильный поток по ул. Большевистской от ЖК «Европейский берег» к Речному вокзалу. 


Сложной выглядела пробка на ул. Выборной. Там утреннюю ситуацию осложнили сломавшиеся автобусы и 2 ДТП, в том числе с пешеходом, которого сбила водитель на тонированной машине, отмечают пользователи Яндекс.Пробок. 


Еще две аварии произошли на ул. Бориса Богаткова.


Сломавшиеся автобусы и авария с тонированным авто собрали пробку на Выборной (схема)


Зато непривычно легко в 9-м часу утра можно было проехать по ул. Немировича-Данченко. «По направлению в центр на магистрали всего 5 баллов, что на 3 балла ниже обычного», — описали ситуацию специалисты сервиса Яндекс.Пробки. 


Также, по их данным, достаточно свободно сегодня на ул. Богдана Хмельницкого и Каменской – Ипподромской.


В целом в 9-м часу утра пробки на дорогах Новосибирска оценивались на 6 баллов — также как и вчера, когда крупный затор собрался на ул. Владимировской.

Ольга Хмелевская
Скиншоты yandex.ru/maps

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